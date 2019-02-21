Hindistan'da, yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 377'ye çıktı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, son bir haftada virüs nedeniyle 65 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle bu yıl hastalığa bağlı kaydedilen ölü sayısının 377'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık verileri, ülke genelinde yılbaşından bu yana 12 bin 191 domuz gribi vakasını tespit etti.

Verilere göre, "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 3 bin 508 vaka görülürken, bunlardan 127'si ölümle sonuçlandı.

1983 vakanın yaşandığı Gucerat eyaletinde 71 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 bin 278 vakanın tespit edildiği Yeni Delhi ve çevresinde ise salgına bağlı 7 ölüm kaydedildi.

Pencap, Madhya Pradeş ve Himaçhal Pradeş de salgının en fazla görüldüğü eyaletler arasında yer aldı.

