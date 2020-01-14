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  4. Hindistan'daki Kerala eyalet hükümetinden Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklikle ilgili dilekçe

Hindistan'daki Kerala eyalet hükümetinden Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklikle ilgili dilekçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Dilekçede, Hint hükümetinin toplumsal bölünmeye neden olduğu kaydedildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Kerala eyaleti hükümeti, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'yla ilgili Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi.

Ülkenin güneyindeki Kerala'nın hükümeti, Yüksek Mahkemeye verdiği dilekçede, Vatandaşlık Yasası'ndaki (CAA) değişikliğin Hindistan Anayasası'nın laik yapısını ihlal ettiğini belirtti.

Dilekçede, Hint hükümetinin toplumsal bölünmeye neden olduğu da vurgulandı.

Diğer yandan, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Microsoft'un ABD'nin New York eyaletindeki bir etkinlikteki konuşmasında, CAA'nın "üzücü" olduğunu söyledi.

Hindistan asıllı Amerikalı Nadella, "Olanların üzücü olduğunu düşünüyorum, her şeyden önce orada (Hindistan) yetişen biri olarak bence bu kötü." ifadesini kullandı.

Nadella, Hindistan'a gelen Bangladeşli bir göçmenin, Hindistan'da bir sonraki "tek boynuzlu atı" (değeri bir milyarın üzerindeki genç şirketler) kurmasını veya Infosys şirketinin bir sonraki CEO'su olmasını çok istediğini kaydetti.

Infosys, Hindistan merkezli bir şirket olup, dijital servis ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

Batı Bengal, Kerala, Pencap, Racastan, Madya Pradeş ve Maharaştra eyaleti başbakanları, değiştirilen yasanın kendi eyaletlerinde uygulanmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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