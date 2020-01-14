Hindistan'daki Kerala eyalet hükümetinden Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklikle ilgili dilekçe

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Kerala eyaleti hükümeti, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'yla ilgili Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi.

Ülkenin güneyindeki Kerala'nın hükümeti, Yüksek Mahkemeye verdiği dilekçede, Vatandaşlık Yasası'ndaki (CAA) değişikliğin Hindistan Anayasası'nın laik yapısını ihlal ettiğini belirtti.

Dilekçede, Hint hükümetinin toplumsal bölünmeye neden olduğu da vurgulandı.

Diğer yandan, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Microsoft'un ABD'nin New York eyaletindeki bir etkinlikteki konuşmasında, CAA'nın "üzücü" olduğunu söyledi.

Hindistan asıllı Amerikalı Nadella, "Olanların üzücü olduğunu düşünüyorum, her şeyden önce orada (Hindistan) yetişen biri olarak bence bu kötü." ifadesini kullandı.

Nadella, Hindistan'a gelen Bangladeşli bir göçmenin, Hindistan'da bir sonraki "tek boynuzlu atı" (değeri bir milyarın üzerindeki genç şirketler) kurmasını veya Infosys şirketinin bir sonraki CEO'su olmasını çok istediğini kaydetti.

Infosys, Hindistan merkezli bir şirket olup, dijital servis ve danışmanlık hizmeti sunuyor.