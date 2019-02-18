HABER

Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara Bollywood yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği, Pakistanlı oyuncularla çalışılmayacağını açıkladı

Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasakladı.

AICWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırı kınanırken, tüm sinema sektörü çalışanlarının terör karşısında Hindistan'ın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pakistanlı oyuncuların Hint film endüstrisinde yasaklandığını resmen duyuruyoruz. Eğer hala Pakistanlı oyuncularla çalışacak şirketler varsa onlara da yasaklar getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Hint sinema sektöründen bir diğer tepki de ünlü oyuncu Ajay Devgn'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Devgn, "Son yaşanan olaylar ışığında Total Dhamaal film ekibi olarak, filmi Pakistan'da vizyona sokmama kararı aldık." açıklamasını yaptı.

- Keşmir gerilimi

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Hakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akınıHakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akını
Tarihi Yarımada'da puslu gün doğumundan büyüleyici görüntülerTarihi Yarımada'da puslu gün doğumundan büyüleyici görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bollywood Pakistan Pakistan Hindistan ilişkileri

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Donan baraja gömüldü!

Donan baraja gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.