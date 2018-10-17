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Hindistan'ın Haryana eyaletindeki trafik kazaları geçen yıl 5 binden fazla can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Haryana eyaletindeki trafik kazaları geçen yıl 5 binden fazla can aldı

Hindistan'ın Haryana eyaletinde geçen yıl 5 binden fazla kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Karayolu Taşımacılığı ve Karayolları Bakanlığı'na bağlı bir araştırma grubunca hazırlanan rapor, Haryana'da 2017'de meydana gelen trafik kazalarında 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerden 345'inin 18 yaşından küçük, 601'inin de 60 yaşından büyük olduğu kaydedildi.

Raporda, aşırı hızdan kaynaklanan 4 bin 400'den fazla kazada bin 962 kişinin öldüğü, 880 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Alkollü araç kullanımına bağlı meydana gelen 180 kazada 86 kişinin öldüğü, 61 kişinin ağır yaralandığı yer alan raporda, kırmızı ışık kural ihlalinden kaynaklanan 147 kazada 53 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Rapor, ters yönde araç kullanmaya bağlı meydana gelen 432 kazada da 185 kişinin hayatını kaybettiği, 195 kişinin ağır yaralandığını gösterdi.

Yağışlara bağlı kazalarda 614, sisli havaya bağlı kazalarda 900, doluya bağlı kazalarda 45 kişinin öldüğünü ortaya koyan raporda, bin 184 kişinin ise diğer hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Haryana trafik kazaları

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