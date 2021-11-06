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Hindistanlı Vali, törende kendini kırbaçlattı: Devlete şans getirsin

06.11.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali’nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı. Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde Diwali festivalinden sonraki gün gerçekleştirilen Govardhan Puja töreninde uygulanan bir gelenek ilginç anlar ortaya çıkardı.

Eyaletin Valisi Bhupesh Baghel, törenin parçası olarak uygulanan bir gelenek kapsamında kalabalığın içinde kendini kırbaçlattı. Törene tanıklık eden eyalet sakinleri valiye destek tezahüratı yaparken, 8 defa kolunu kırbaçlanan Vali Baghel kendisini kırbaçlayan şahsa sarıldı.

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''DEVLETE ŞANS GETİRMEK İÇİN''

Kırbaçlanma anını sosyal medya hesabında paylaşan Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın” ifadelerini kullandı.

Geleneğe göre, kırbaçlanmanın devlet görevlisine iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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