Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

Eyalet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.

Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

