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Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar

25.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar

İzmir'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, toplam 6,5 kilogram esrar, 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez ile Güzelbahçe, Çeşme Urla, Aliağa ve Foça ilçelerinde uyuşturucu madde üretip, satışını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 adrese, dün operasyon düzenledi.

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Adreslerde yapılan aramada; Hint keneviri yetiştirmek için bazı evlerin odalarına ve kıyafet dolaplarına özel düzenek kurulduğu tespit edilirken, toplam 6 kilo 503 gram esrar, 96 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda kenevir yetiştirmek üzere kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

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DHA

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