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Hintli kadınların dillere destan güzellik sırrı! Saç uzatmalarının 5 yöntemi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 31.12.2020 13:53 | Son Güncelleme:
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Hintli kadınların dillere destan güzellik sırrı! Saç uzatmalarının 5 yöntemi

Bir saç bakımı uzmanı ve Hindistan'ın en popüler video blog yazarı olan Sushmita, Hintli kadınların saç bakım sırlarını paylaştı. Hindistanlı kadınlar saçlarını uzatmak için bakın neler yapıyorlar.

Bizler, onların gür ve uzun saçlarına bayılıyoruz ve saçlarına hangi bakımları uyguluyorlar hemen sizinle paylaşıyoruz.

ALOE VERA SUYU

Evinizin etrafında bir yerde saksıda donuk bir hayat süren bir aloe vera bitkisi var mı? Daha iyi kullanma zamanı! Aloe vera suyu saç büyümesini uyarır ve saç derisinin bakımına yardımcı olur.

  1. Birkaç aloe yaprağını koparın.

  2. Meyve suyunun salgılanması için her yaprağı ikiye bölün.

  3. Suyu saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Masaj hareketleri kullanmak kan dolaşımını iyileştirir ve daha iyi emilim sağlar.

  4. Maskeyi en az iki saat açık bırakın. İstersen bir gecede bırakabilirsin.

SAÇLARINIZI YIKADIKTAN SONRA SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Soğuk su gözenekleri kapatır ve kan dolaşımını iyileştirir, bu da daha hızlı saç uzamasına yol açar. Ekstra bir bonus olarak saçınız gözle görülür şekilde daha parlak hale gelecektir.

  1. Saçınızı her zamanki gibi durulayın.

  2. Saç kremi veya maske kullandıktan sonra saçınızı soğuk suyla yıkayın.

SAÇINIZI ELMA SİRKESİYLE YIKAYIN

Bunu ayda birkaç kez yapmak yeterli olacaktır. Elma sirkesi saç köklerini harekete geçirir gür saç arayışınızda size yardımcı olacak vazgeçilmez bir hizmet.

  1. Saçınızı yıkayın.

  2. Saç kremi yerine elma sirkesi kullanın.

  • Durulamayın - şarap sirkesinin aksine elma sirkesinin güçlü bir kokusu yoktur.

    • SAÇ DERİNİZE PROTEİN MASKELERİ UYGULAYIN

    İşte protein eksikliğiyle mücadele etmek için iyi bir püf noktası:

    1. Oda sıcaklığında iki yumurta alın.

    2. Beyazları sarılardan ayırın. Beyazları çırpın ve saçınızın köklerine uygulayın.

    3. Daha fazla etki için başınızı şeffaf folyo ile sarabilir ve sıcak bir şapka takabilirsiniz.

    ESANSİYEL YAĞ KULLANIN

    Jojoba, badem, lavanta, biberiye ve kekik yağları saç derinize çok sayıda vitamin ve bitkisel bileşen sağlayarak saç kökleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

    1. Yukarıda belirtilen uçucu yağları kendi aralarında karıştırın veya hindistancevizi yağı maskesine ekleyin.

    2. Karışımı saç köklerinize uygulayın. 2-3 saat bekleyin.

    3. Yağlı bir maskeyi düzgün bir şekilde yıkamak için, başınızı sıradan bir şampuanla iki kez veya derin temizlik için alkali bazlı bir şampuan kullanarak bir kez yıkayın.
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