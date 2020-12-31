Hintli kadınların dillere destan güzellik sırrı! Saç uzatmalarının 5 yöntemi

Bizler, onların gür ve uzun saçlarına bayılıyoruz ve saçlarına hangi bakımları uyguluyorlar hemen sizinle paylaşıyoruz.
Evinizin etrafında bir yerde saksıda donuk bir hayat süren bir aloe vera bitkisi var mı? Daha iyi kullanma zamanı! Aloe vera suyu saç büyümesini uyarır ve saç derisinin bakımına yardımcı olur.
Birkaç aloe yaprağını koparın.
Meyve suyunun salgılanması için her yaprağı ikiye bölün.
Suyu saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Masaj hareketleri kullanmak kan dolaşımını iyileştirir ve daha iyi emilim sağlar.
Bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Soğuk su gözenekleri kapatır ve kan dolaşımını iyileştirir, bu da daha hızlı saç uzamasına yol açar. Ekstra bir bonus olarak saçınız gözle görülür şekilde daha parlak hale gelecektir.
Saçınızı her zamanki gibi durulayın.
Bunu ayda birkaç kez yapmak yeterli olacaktır. Elma sirkesi saç köklerini harekete geçirir gür saç arayışınızda size yardımcı olacak vazgeçilmez bir hizmet.
Saçınızı yıkayın.
Saç kremi yerine elma sirkesi kullanın.
İşte protein eksikliğiyle mücadele etmek için iyi bir püf noktası:
Oda sıcaklığında iki yumurta alın.
Beyazları sarılardan ayırın. Beyazları çırpın ve saçınızın köklerine uygulayın.
Jojoba, badem, lavanta, biberiye ve kekik yağları saç derinize çok sayıda vitamin ve bitkisel bileşen sağlayarak saç kökleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.
Yukarıda belirtilen uçucu yağları kendi aralarında karıştırın veya hindistancevizi yağı maskesine ekleyin.
Karışımı saç köklerinize uygulayın. 2-3 saat bekleyin.
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