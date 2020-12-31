Hintli kadınların dillere destan güzellik sırrı! Saç uzatmalarının 5 yöntemi

Bizler, onların gür ve uzun saçlarına bayılıyoruz ve saçlarına hangi bakımları uyguluyorlar hemen sizinle paylaşıyoruz.

ALOE VERA SUYU

Evinizin etrafında bir yerde saksıda donuk bir hayat süren bir aloe vera bitkisi var mı? Daha iyi kullanma zamanı! Aloe vera suyu saç büyümesini uyarır ve saç derisinin bakımına yardımcı olur.

Birkaç aloe yaprağını koparın. Meyve suyunun salgılanması için her yaprağı ikiye bölün. Suyu saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Masaj hareketleri kullanmak kan dolaşımını iyileştirir ve daha iyi emilim sağlar. Maskeyi en az iki saat açık bırakın. İstersen bir gecede bırakabilirsin.

SAÇLARINIZI YIKADIKTAN SONRA SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Soğuk su gözenekleri kapatır ve kan dolaşımını iyileştirir, bu da daha hızlı saç uzamasına yol açar. Ekstra bir bonus olarak saçınız gözle görülür şekilde daha parlak hale gelecektir.

Saçınızı her zamanki gibi durulayın. Saç kremi veya maske kullandıktan sonra saçınızı soğuk suyla yıkayın.

SAÇINIZI ELMA SİRKESİYLE YIKAYIN

Bunu ayda birkaç kez yapmak yeterli olacaktır. Elma sirkesi saç köklerini harekete geçirir gür saç arayışınızda size yardımcı olacak vazgeçilmez bir hizmet.