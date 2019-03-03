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Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

Uçağı vurulduktan sonra Pakistan tarafından “iyi niyet göstergesi” olarak serbest bırakılan Hindistanlı Pilot Abhinandan Varthaman, Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile bir araya geldi.

Hintli pilot, Savunma Bakanıyla bir araya geldi

Uçağı vurulduktan sonra Pakistan tarafından “iyi niyet göstergesi” olarak serbest bırakılan Hindistanlı Pilot Abhinandan Varthaman, Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile bir araya geldi. Pilot Varthaman, işkence görmediğini söyleyerek, Pakistan askerlerine teşekkür etti.
Pakistan tarafından alıkonulan ve daha sonra Hindistan’a teslim edilen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman, ülkesine Cuma günü teslim edilmişti. Ülkesine döndükten sonra ilk defa konuşan Varthaman, esir kaldığı süre boyunca kendisiyle ilgilenen Pakistanlı askerlere teşekkür etti. Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile bir araya gelen Varthaman, Pakistan askerlerinin, gözaltında kaldığı 60 saat boyunca kendisine fiziksel olarak işkence yapmadığını açıkladı. Abhinandan, Pakistan askerinin “beyefendi” olduğunu vurgulayarak, davranışlarının oldukça profesyonel ve etkileyici olduğunun altını çizdi.

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