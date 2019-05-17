Hipertansiyonluların yarısı hastalıklarından habersiz

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Alıcı, dünyada 10 kişiden yaklaşık 3'ünün tansiyonunun yüksek olduğunun bilindiğini belirterek, "Hastaların genel olarak yüzde 50'si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların önemli bir kısmı ya hiç ya da etkili tedavi alamamaktadır." dedi.

Doç. Dr. Alıcı, AA muhabirinin 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla sorularını yanıtladı.

Yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyonun, en sık görülen kronik hastalıklardan biri ve tüm dünya açısından bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Alıcı, Dünya Hipertansiyon Günü'nün, yüksek kan basıncından kaynaklanan inme (felç), kalp ve böbrek hastalıklarıyla erken ölüm gibi durumlara dikkati çekmek ve halkı bu hastalıktan korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla organize edildiğini söyledi.

Gökhan Alıcı, her yılın 17 Mayıs gününün, Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: