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Hipnoz oldu! Mide küçültme ameliyatı olduğunu düşünerek 24 kilo verdi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Hipnoz oldu! Mide küçültme ameliyatı olduğunu düşünerek 24 kilo verdi

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Ruby Moseley, hipnozla 24 kilogram verdi. Mide küçültme ameliyatı olduğunu düşünerek yediklerine dikkat eden Ruby, vücut ağırlığının üçte birini kaybetti.

Barlarda ve restoranlarda vardiyalı çalışan 25 yaşındaki İngiliz kadın kendisini bildiğinden beridir aşırı kilolarıyla mücadele ediyor.

Ancak, yeme alışkanlıkları sağlıksız, işinden dolayı öğünleri düzensiz olan genç kadın aldığı karar sonucu fazla kilolarından ilginç bir şekilde kurtuldu.

Mide küçültme ameliyatı sonucu çok kilo vermiş bir arkadaşıyla buluştuğunda Ruby seçeneklerini incelemeye karar verdi. Tam bir ameliyat istemediği için İspanya Fuengirola'daki Gastrik Zihin Bandı Tedavisi'nde bilişsel davranış terapisini denemeye karar verdi.

Ameliyat olduğuna inanmak için hipnotize edilmeden önce, günde dört kez Bilişsel Davranışçı Terapi Seansı aldı.

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HİPNOZLA AMELİYATTA OLDUĞUNU HİSSETTİ

Ruby hipnozla nasıl kilo verdiğini şöyle anlatıyor: Beni tetikleyicilerimin ne olduğunu görmek için çocukluğumu, geçmişimi, yemekle olan geçmiş ilişkimi ve hemen hemen her yönümü kapsayan derinlemesine bir teste götürdüler. Esasen stresli, yorgun ve depresyondayken aşırı yemek yiyordum. Neden bir diyetten vazgeçeceğime ve bunu nasıl değiştireceğime baktık.

Dördüncü gün, hastaları kendi 'sanal' mide bandı 'ameliyatları' yoluyla konuştukları son ve derin hipnoz seansıydı. Klinikte, cerrahi mide bandı prosedürünün özelliklerini açıklamak için her türlü cerrahi model vardı ve bana gerçek bir ameliyatın filmi gösterildi. Hipnotize edilmeden önce beni bir tür kalp izleme makinesine bağladılar.

Tıbbi bir önlük giydiğimi hatırlıyorum. Kendimi bir ameliyathaneye götürüldüğümü hissettim ve alınıp bırakılan tıbbi aletlerin sesini canlı bir şekilde duyabiliyordum. Cerrahlar 'prosedürü başlatırken', terapistim Marion elime bir golf topu koydu ve bana onu sıkmam söylendi. Bunu yaptığım gibi, karnımın etrafındaki bandın gerildiğini hissettim. Gerçekten gerçeküstüydü.

YANINDA GOLF TOPU TAŞIYOR

Bana çok fazla yemememi hatırlatmak ve istediğim zaman hipnoz seanslarını tekrar dinlememek için çantamda bir golf topu tutuyorum.'

Kilo vermeden önce 107 kilogram olan Ruby, kilo verdiği için kendinden daha emin olduğunu söylüyor. Bu sayede şimdi 83 kilogram ağırlığında hedefi ise 69 kiloya inmek.


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