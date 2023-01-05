Hırsız çiftten akılalmaz savunma! 'İl il geziyoruz, yolluk aldık'

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir markete gelen iki şüpheliden erkek olan dışarıda araç içerisinde beklerken, kadın şüpheli market arabasıyla reyonları gezerek zeytinyağı, bal, tereyağı, deterjan, şeker gibi maddi değeri yüksek ürünlerden market arabasına doldurdu. Ürünlerin üzerini bebek bezi ile kapatan şüpheli, güvenlik zafiyetinden yararlanıp çalışanların arasından kasadan ödeme yapmadan geçip gitti. Çaldığı ürünleri araçlarına yükleyen hırsızlık şüphelisi suç ortağı ile birlikte gözlerden kayboldu. Hırsızlık şüphelisi kadının arabada bekleyen suç ortağının kocası olduğu öğrenildi.

İL İL GEZİP MARKETLERİ SOYUYORLARMIŞ

Yapılan ihbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Market ve market çevresindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kısa süre içerisinde Hacer T. ve Mehmet T. isimli şüphelileri çaldıkları ürünlerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinin ifadelerinde, “İl il geziyoruz. Yolda ihtiyaç olur yanımıza yolluk aldık” dedikleri ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin daha önce de Niğde ve Aksaray’da da çeşitli marketlerden hırsızlık yaptıkları ve 25 ayrı hırsızlık suçundan dosyaları olduğu öğrenildi. 3 marketten toplam 20 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ürünler market sahiplerine teslim edildi.

İHA