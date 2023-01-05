HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsız çiftten akılalmaz savunma! 'İl il geziyoruz, yolluk aldık'

Hırsız çiftten akılalmaz savunma! 'İl il geziyoruz, yolluk aldık'

05.01.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da ve başka illerde marketlerden hırsızlık yapan karı koca şüpheli polis tarafından yakalandı. İfadelerinde “İl il geziyoruz, yolda ihtiyaç olur yanımıza yolluk aldık” diyen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 25 ayrı hırsızlık suçundan dosyaları olduğu, 3 marketten toplam 20 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. İşte olayın detayları...

Hırsız çiftten akılalmaz savunma! 'İl il geziyoruz, yolluk aldık'

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir markete gelen iki şüpheliden erkek olan dışarıda araç içerisinde beklerken, kadın şüpheli market arabasıyla reyonları gezerek zeytinyağı, bal, tereyağı, deterjan, şeker gibi maddi değeri yüksek ürünlerden market arabasına doldurdu. Ürünlerin üzerini bebek bezi ile kapatan şüpheli, güvenlik zafiyetinden yararlanıp çalışanların arasından kasadan ödeme yapmadan geçip gitti. Çaldığı ürünleri araçlarına yükleyen hırsızlık şüphelisi suç ortağı ile birlikte gözlerden kayboldu. Hırsızlık şüphelisi kadının arabada bekleyen suç ortağının kocası olduğu öğrenildi.

AW797271_01

İL İL GEZİP MARKETLERİ SOYUYORLARMIŞ

Yapılan ihbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Market ve market çevresindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kısa süre içerisinde Hacer T. ve Mehmet T. isimli şüphelileri çaldıkları ürünlerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinin ifadelerinde, “İl il geziyoruz. Yolda ihtiyaç olur yanımıza yolluk aldık” dedikleri ortaya çıktı.

AW797271_02

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin daha önce de Niğde ve Aksaray’da da çeşitli marketlerden hırsızlık yaptıkları ve 25 ayrı hırsızlık suçundan dosyaları olduğu öğrenildi. 3 marketten toplam 20 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ürünler market sahiplerine teslim edildi.

İHA

'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dediler, başına gelmeyen kalmadı 'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dediler, başına gelmeyen kalmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'dan seçim malzemeleri açıklaması!YSK'dan seçim malzemeleri açıklaması!
Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...
İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'
Anahtar Kelimeler:
Konya hırsızlık market

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.