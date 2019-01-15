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Hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döktü.

Alınan bilgiye göre, Buluttepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek, bir hırsız tarafından gasp edildi.

Telefonunu almaya çalıştığı sırada kendisine direnen genç kızın yüzüne asit türü bir sıvı döken hırsız, olay yerinden kaçtı. Özek'in sesini duyan mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi.

Özek, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından gözü ve yüzü etkilenen Özek, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay hırsızlık iskenderun

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