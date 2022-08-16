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Hırsızı bavulla dövdü! Şaşkına çeviren anlar kamerada

16.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih’te görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir mağazanın önünde bulunan cansız mankenlerden çanta ve şapka çalmaya çalışan şüpheli iş yeri sahibine yakalandı. İş yeri sahibi, eline aldığı bavulu şüphelinin kafasında kırdı. İş yeri sahibinin hırsızı bavulla dövdüğü o anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Hırsızı bavulla dövdü! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz gün Fatih Çemberlitaş’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, cadde üzerinde bulunan mağazanın önünden geçerek etrafı kolaçan etti. Kısa süre sonra mağazanın önüne gelen şüpheli, cansız mankenlerin üstüne bulunan çanta ve şapkaları çalmaya çalıştı.

ŞÜPHELİYİ BAVULLA DÖVDÜ

Hırsızlık girişimini gören iş yeri sahibi Ramazan Can, koşarak şüphelinin yanına geldi. Can, mağazanın önünde duran bavulu eline alarak hırsızlık şüphelisi adamın kafasında kırdı. Daha sonra bavulun sapıyla şüpheliyi dövmeye devam etti. Cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri olaya müdahale ederek şüpheliyi gözaltına alındı.

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DAYAK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık girişimi ve şüphelinin dayak yediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli mağazanın önünden geçtikten bir süre sonra cansız mankenlerin yanına gelerek hırsızlık girişiminde bulunuyor. İş yeri sahibi adam koşarak olay yerine geliyor ve şüphelinin kafasına bavulla vuruyor.

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“TEDBİR AMAÇLI VALİZLE VURDUM”

Mağaza sahibi Ramazan Can olaya ilişkin “Dün gece 22.30 sıralarındaydı. Caddede oturuyordum kardeşlerimin müşterisi vardı içeridelerdi. Baktım buradan bir şahıs geliyor zaten geldi burayı kolaçan etti. Şuradaki tenekelere kadar geldi ben de şüphelendim. Bilerek telefona daldım baktım yine geri döndü bu sefer karanlık yerden gelmeye başladı geldi. Buradan çantayı aldı burada mankenlerimiz var. Birinci mankenden aldı şapkayla çantayı sesimi çıkarmadım bakayım ne yapacak diye. İkinci mankene yöneldi ondan da çantayla şapkayı aldı tabi artık iş çığırından çıktı. Oradan koşarak geldim tedbir amaçlı valizle vurdum. Hırsızdır, elinde bıçak olabilir kendi can güvenliğimi korumak için. Valizi vurduğum gibi kendinden geçti. Ondan sonra biraz hırpaladım sonra polisleri aradım geldi götürdüler. Bu olaylar çok yaşanıyor aynı kişi geçen gün 3 tane montumuzu çalmaya çalışmıştı kardeşim kendisi kovaladı” şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Fatih hırsızlık bavul
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