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Hırsızı yakalayıp bagaja hapsettiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Antalya'da hırsız zanlısını yakalayan vatandaşlar, bir otomobilin bagajını açarak zanlıyı içeriye hapsetti. Kişiler o anları kamerayla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı. Zanlı bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olunurken, şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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