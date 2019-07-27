HABER

Hırsızlar, çaldıkları akülü arabayı geri getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Konya'da 4 yaşındaki İkra Akbaba'nın kumbarasında biriktirdiği parasıyla aldığı ve hırsızlar tarafından çalınan akülü arabası, geri getirildi - Anne Şengül Akbaba: - "İkra arabasına kavuştu. Bizim için önemli olan bu. Kızım artık mutlu"

Konya'da kumbarasında biriktirdiği parasıyla aldığı akülü arabası çalınan minik İkra'nın aracı, hırsızlar tarafından geri getirildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çiftinin 4 yaşındaki kızları İkra'nın kumbarasında biriktirdiği parasıyla alınan akülü arabayı çalan hırsızlar, olaydan 7 gün sonra aracı, çiftin ikamet ettiği sitenin önüne bırakıp kaçtı.

Akülü arabayı kapının önünde bulan Şengül ve Osman Akbaba çifti ile küçük kızları İkra büyük mutluluk yaşadı.

Aile, olayın ardından kızlarının akülü arabasının bulunması için kendilerine destek veren gazeteciler ile emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Minik İkra ise akülü arabasıyla sitenin bahçesinde sevinçle tur attı.

Anne Şengül Akbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkra arabasına kavuştu. Bizim için önemli olan bu. Kızım artık mutlu." diye konuştu.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çiftinin, 4 yaşındaki kızları İkra'ya kumbarasında biriktirdiği parayla aldıkları akülü araba, 20 Temmuz'da evlerinin önünden çalınmıştı.

Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasından motosikletli iki kişinin ellerinde akülü arabayla kaçtıklarını tespit etmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Trafikte şemsiyeli araç şaşırttıTrafikte şemsiyeli araç şaşırttı
(Özel) Truva atı Kazdağı köknarından yapılmış(Özel) Truva atı Kazdağı köknarından yapılmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akülü araba hırsızlık Konya minik İkra

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, büyükelçiliğe getirildi

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Son dakika! İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Sayı yükseldi

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Samsun'da minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Samsun'da minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.