HABER

Hırsızlar çiftçinin korkulu rüyası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde vatandaşların tarlada bıraktıkları damlama borularına göz diken hırsızlar şimdi de sulama vanalarını çaldı.Hırsız ya da hırsızlar dün gece Dereköy-Çiçekli köyleri arasında bulunan yer altı sulama vanalarını çaldı.

Hırsızlar çiftçinin korkulu rüyası oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde vatandaşların tarlada bıraktıkları damlama borularına göz diken hırsızlar şimdi de sulama vanalarını çaldı.
Hırsız ya da hırsızlar dün gece Dereköy-Çiçekli köyleri arasında bulunan yer altı sulama vanalarını çaldı. Çiftçiler yaşanan bu duruma isyan etti. "Gece uyku uyuyamıyoruz" diyen Fırat Toros, "Hırsızlardan yıldık. Bir vana 150 lira. Dün gece yer altı sulama vanalarından 5 tane çalmışlar. Tarlada damlama borularımız kalmadı. Artık ne var ne yok çalıyorlar. Çileden çıkmış durumdayız. Çiftçi zaten zor durumda, bu emek hırsızları da bize darbe üzerine darbe vuruyor" dedi.

Hırsızlar çiftçinin korkulu rüyası oldu

Hırsızlar çiftçinin korkulu rüyası oldu

Hırsızlar çiftçinin korkulu rüyası oldu

Hırsızlar çiftçinin korkulu rüyası oldu

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Erasmus için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldularErasmus için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldular
Sürekli kaşınan Yeliz, iyileşmek istiyorSürekli kaşınan Yeliz, iyileşmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Karşıyaka tribünlerinin simgesiydi! 50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

50 yıldır oturduğu banka heykeli yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.