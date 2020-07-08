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Hırsızlar kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Konya'da, sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak'ın aracından, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çantayı çalan 2 şüpheli, girdikleri apartmanda kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Hırsızlar kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çanta ile arabasına bindi. Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen kişi, para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekilerin bir süre kovaladığı şüpheliler, mahallede izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

AFGAN KADININ EVİNE ZORLA GİRDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karatay ilçe devriye ekipleri, şüphelilerin son görüldüğü sokak üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu sırada bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi, polislerin dikkatini çekti. Polis, kadını durdurduğunda kıyafetlerin içerisindekinin olayın şüphelisi Burak K. (21) olduğunu gördü. Bu sırada apartmandan inen diğer şüpheli Suriye uyruklu Mhd Khaled Abo Tabıkh da (24) para dolu çanta ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, girdikleri apartmanda kapısını çaldıkları Afgan uyruklu kadın Shahrbanu Ahmadı'yi (25) bıçak zoruyla eve sokup, tehdit ederek kıyafetlerini aldıkları belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, para ise sahibine teslim edildi.

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(DHA)

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