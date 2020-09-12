HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlar kameraya yakalandı

Hırsızlar kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bursa’da hırsızlık için apartmana giren şahıslar çelik kapıyı açamayınca kaçtı.

Bursa’da hırsızlık için apartmana giren şahıslar çelik kapıyı açamayınca kaçtı. Hırsızların apartmana girmesi ve daireleri kontrol etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir apartman kapısının açık olduğunu fark eden 2 kişi, katları tek tek çıkmaya başladı. Yüzlerinde korona virüsten korunmak için maske bulunan zanlılar, ilk olarak katları kontrol etti. Daha sonra kameranın bulunduğu kattaki dairenin ziline basan zanlılar kimsenin olup olmadığına emin olmak istedi. Kısa bir süre sonra kameranın bulunduğu daire kapısını zorlayan 2 kişi, uzun uğraşlarına rağmen açmayı başaramadı.
Kamerayı sonradan fark eden zanlılar, güvenlik kamerasına da ayakkabı çekeceği ile vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Zorladıkları kapı açılmayınca geldikleri gibi giden hırsızların eşkalleri tespit edildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronadan hayatını kaybettiİl Sağlık Müdürlüğü personeli koronadan hayatını kaybetti
Ağustos ayında en çok hangi marka araba satıldı?Ağustos ayında en çok hangi marka araba satıldı?
En Çok Okunan Haberler
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
İlginizi Çekebilir
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Diğer Haberler
Kum fırtınasında neler yapılmalı? AFAD açıkladı
Kum fırtınasında neler yapılmalı?
Pınar'ı katletmişti! İşte katil Cemal Metin Avcı'nın eşine ödeyeceği tazminat
Pınar'ı katletmişti! İşte eşine ödeyeceği tazminat
Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronadan hayatını kaybetti
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve İngiltere'den ortak eğitim tatbikatı
Doğu Akdeniz'de İngiltere ile ortak eğitim tatbikatı
Ankara Polatlı'da inanılmaz görüntüler! Kum fırtınası...
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
3 gün önce doğum yapmıştı! Kahreden olay
3 gün önce doğum yapmıştı! Kahreden olay
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.