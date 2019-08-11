Antalya'da kız arkadaşıyla 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde Çağlayan, Yeşilbahçe ve Güzeloba Mahallelerinde 10 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kargocu kılığına giren ekipler, şüphelilerin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda polislerden kaçmak için balkondan atlayarak bacağını kıran Mesut T, kız arkadaşı Suzan E. ve Bayram A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerden çaldıkları belirtilen altın, döviz ve telefonları sattıkları, hırsızlıktan da suç kayıtlarının da bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan, şüpheliler Mesut T. ve kız arkadaşı Suzan E'nin kamera kayıtlarında hırsızlık olayı öncesi ve sonrasında el ele tutuşarak hareket ettikleri görüldü.

