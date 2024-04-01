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Hırsızlık için 8. kattaki daireye girdi! Çarşafla balkondan inmek isteyince düşüp hayatını kaybetti

01.04.2024 17:14
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Adana'da hırsızlık için 8. kattaki daireye giren 36 yaşındaki Uğur Can Karacan, birbirine bağladığı çarşafla aşağı inmek istedi. Kumaşın kopmasıyla beton zemine düşen Karacan, hayatını kaybetti.

Hırsızlık için 8. kattaki daireye girdi! Çarşafla balkondan inmek isteyince düşüp hayatını kaybetti

Adana'da hırsızlık yapayım derken bir kişi canından oldu. Olay, saat 04.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79121 Sokak'ta meydana geldi. Orta hasarlı olduğu bazı daireleri boşaltılan Özge Apartmanı'nın 8'inci katındaki daireye iddiaya göre, hırsızlık amaçlı giren Uğurcan Karacan, evdeki çarşafları önce birbirine ardından balkon demirine bağladıktan sonra sarkarak inmek istedi. Çarşaflara tutunarak birkaç kat inen Karacan, kumaşın kopması sonucu beton zemine düştü.

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HAYATINI KAYBETTİ!

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Karacan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karacan'ın yanında bulunan çanta ile malzemelerin de ev sahibine ait olduğu tespit edildi. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Karacan'ın cenazesi, morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana
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