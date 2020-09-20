Hırsızlık şüphelisi metrelerce yüksekten yere böyle çakıldı

Polisi görünce tuvalet penceresinden kaçmak istedi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen biri kadın toplam 5 kişi, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ilçelerinde 6 ayrı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Polisi fark eden şüphelilerden biri tuvalet penceresinden kaçmak istedi ancak başarılı olamadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 bin TL para, ziynet eşyaları, 8 adet cep telefonu, 7 adet simkart, 8 adet farklı markalarda kol saati, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

250 bin TL’nin üzerinde zarar Hırsızların, girdikleri iş yerlerinde bulunan çelik kasaları açarak içlerinde bulunan değerli eşyaları ve paraları aldıkları, vatandaşların toplam zararının 250 bin TL’nin üzerinde olduğu belirlendi.

İstanbul’da girdikleri iş yerlerinden 250 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık sonrası kaçmaya çalışırken metrelerce yükseklikten pencereden düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 ay içerisinde İstanbul’da 3 ilçede meydana gelen 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

5 kişiden 2’si tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Bilal K.’nin (27) 22 adet suç kaydı, 8 adet aranması, 2 adet kesilmiş cezası, Süleyman K.’nin (41) ise 3 adet suç kaydı ve 2 adet aranması bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Fatih Ç.’nin (30) 6, Ümmügülsüm T.’nin (36) ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, Ramazan A.’nın (30) daha önce herhangi bir suçtan kaydı bulunmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal K. ve Süleyman K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsız, metrelerce yüksekten böyle düştü

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık yaptıktan sonra pencereden kaçmak isterken metrelerce yükseklikten yere düştüğü anlar görüldü. Görüntünün devamında, diğer hırsızların yere düşen arkadaşlarının koluna girerek oradan ayrıldıkları anlar kameralarca kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan diğer görüntülerde ise, şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yaptığı, daha sonra çaldıkları şeyleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

