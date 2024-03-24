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Hırsızlık yaparken market çalışana yakalandı, polise haber vermemesi için bakın nasıl yalvardı!

24.03.2024 15:59
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Esenyurt'ta, zincir markete gelen şüpheli, kazağının içine sakladığı ürünlerle kaçmaya çalıştığı sırada, market çalışanına yakalandı. Hırsız, kazağının içine soktuğu ürünleri teker teker çıkarırken, polise haber vermemeleri için çalışanlara yalvardı. Hırsızlık anları ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Hırsızlık yaparken market çalışana yakalandı, polise haber vermemesi için bakın nasıl yalvardı!

Olay, dün saat 10.20 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi giren kişi, şarküteri reyonuna yaklaştı. Bir süre sonra dolabı açan şüpheli, raftan birçok tereyağı ve kaşar peynirini kazağının içine soktu. Şüpheli hırsız, kaçmaya çalıştığı esnada market çalışanı tarafından fark edildi.

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli hırsızın, polise haber vermemeleri için çalışanlara yalvarırken 'Ben seni gördüm, bilerek girdim' şeklinde kendini savunarak kazağının içine soktuğu ürünleri teker teker çıkardığı görüldü.

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Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt hırsızlık market
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