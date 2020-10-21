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Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuktan 'yok artık' dedirten savunma!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta, hırsızlık yapmak için girdiği evden çıkan R.K. (15), apartman sakinlerince yakalandı. Eve su içmek için girdiğini iddia eden R.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuktan 'yok artık' dedirten savunma!

Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan işitme kaybı olan Mevlüt Darıcı'nın (75) evine doğalgaz borusuna tırmanıp pencereden giren R.K., yaşlı adamın cüzdanındaki yaklaşık 200 TL'yi çalıp, kaçmaya çalıştı.

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Evden çıkacağı sırada apartman sakinlerince fark edilen R.K., "Su içmek için eve girdim" dedi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri R.K.'yı yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibine teslim edilen R.K., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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