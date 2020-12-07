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Hırsızlık zanlıları 168 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

07.12.2020 19:13 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık zanlıları 168 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Mardin’de girdikleri evden 160 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan 5 kişi, 168 saatlik kamera kaydı görüntüsünün incelenmesinin ardından kıskıvrak yakalandı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Mardin’de girdikleri evden 160 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan 5 kişi, 168 saatlik kamera kaydı görüntüsünün incelenmesinin ardından kıskıvrak yakalandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. 1 Aralık’ta bir evden yaklaşık 160 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan zanlıların tespiti için 168 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Tespit edilen 5 şüpheli, yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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