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Hırsızlık zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Hırsızlık zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda 8 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 21 Mayıs'ta Esenyurt'ta şüpheli Ö.Y (23) ve S.P'yi (21) yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Y'nin emniyette 45 ayrı suçtan kaydı ve aranmasının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ilçedeki 8 ayrı evden hırsızlık suçunun failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Y tutuklanırken S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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hırsızlık Zeytinburnu Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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