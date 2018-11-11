Hırsızlık zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde 15 Ekim'de bir iş yerindeki televizyon ve bilgisayar çalındı.
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, olaya ilişkin G.K'yı (23) gözaltına aldı.
Başakşehir'de meydana gelen bir otodan hırsızlık olayı nedeniyle de arandığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, söz konusu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin televizyonu kucaklayarak götürdüğü anlar yer alıyor.
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