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Hırsızlık zanlısını ayakkabısı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden 3 bin 100 TL nakit para ve iş yerinin kamera kayıt cihazını çalan hırsızlık zanlısını polis ayakkabı izlerinden tespit edip yakaladı.Olay Kışla Mahallesi Potbaşı mevkisinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden 3 bin 100 TL nakit para ve iş yerinin kamera kayıt cihazını çalan hırsızlık zanlısını polis ayakkabı izlerinden tespit edip yakaladı.
Olay Kışla Mahallesi Potbaşı mevkisinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre dün girdiği iş yerinden 3 bin 100 TL ve iş yerinin kamera kayıt cihazını çalan 28 yaşındaki Y.Y. polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ayakkabı izlerinden tespit edildi. Daha öncede cinsel taciz, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma ve kullanmaktan suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yerinden alınan ayakkabı izine benzer bir çift spor ayakkabı bulunarak el konuldu.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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