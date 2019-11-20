HABER

Hırvatistan'da Avrupa Halk Partisi Genel Kurulu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:36 | Son Güncelleme

Avrupa Halk Partisi Başkanı seçilen Donald Tusk: - "Avrupa'nın önemli bürokratlarından biri olma görevimi sonlandırıyorum. Mücadele etmek için hazırım, umarım sizler de hazırsınızdır"

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.

EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.

Tusk, yaptığı konuşmada, kasım sonunda AB Konsey Başkanlığı görevinden ayrılacağını anımsatarak, "Bir yanda sorumsuz halkçı partiler diğer yanda ise sorumlu halkçı parti EPP var. Avrupa'nın önemli bürokratlarından biri olma görevimi sonlandırıyorum. Mücadele etmek için hazırım. Umarım sizler de hazırsınızdır." ifadesini kullandı.

Genel kurula katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mevcut EPP Başkanı Joseph Daul'a yaptığı faaliyetler dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Avrupa'da köprüler inşa etmek istiyoruz. EPP'nin bir görevi de budur. Bu bağlamda hem EPP hem de Ursula von der Leyen'e başarılar diliyorum." dedi.

- "AB'yi yok etmek isteyen milliyetçi ve popülistlere yol vermeyeceğiz"

AB Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Aralık'ta devralması beklenen Ursula von der Leyen, Tusk'a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, "AB'yi yok etmek isteyen milliyetçi ve popülistlere yol vermeyeceğiz. Avrupa'nın özgürlük, değer ve hukukun üstünlüğü üzerine kurulu yaşam tanımını çalmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, AB üyeliğinin Avrupa'yı güçlendirmekle eş anlamlı olduğunu ifade etti, EPP'ye yeni çalışmalarında başarılar diledi.

EPP Genel Kurulu, iklim eylem planı ve Batı Balkanlar'da gençlik politikaları konularını ele almak üzere 2 gün daha devam edecek.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Lokanta çalışanı cinnet getirdi, personel ve müşterilere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralıLokanta çalışanı cinnet getirdi, personel ve müşterilere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar varİdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Tusk EPP genel kurul Hırvatistan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da feci kaza! Araçlardan biri çarpışmanın şiddetiyle devrildi!

Çarpışmanın şiddetiyle devrildi! Feci kaza!

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Trump'tan flaş çağrı! 'Bu ülkemiz için çok kötü'

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.