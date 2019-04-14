Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

JASENOVAC (AA) - Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurban, savaşın sona ermesinin 74. yılında törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlısı Hırvat rejime karşı çıkarak Hırvatistan'ın en büyük toplama kampı Jasenovac'da öldürülen 83 binden fazla kişinin anıldığı törene, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve çok sayıda devlet temsilcisi katıldı.

Hırvatistan meclisi himayesinde gerçekleşen törene katılanlar, Jasenovac'da hayatını kaybeden kurbanlar anısına yapılan anıta çiçek bıraktı.

Törende konuşma yapan Plenkovic, bugünkü törenin temel amacının, içinde Jasenovac gibi toplama kamplarını barındıran rejimleri kınamak olduğunu söyledi.

Gençlerin, Hırvatistan tarihi ve bilhassa İkinci Dünya Savaşı konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Plenkovic, Sırp, Yahudi ve Roman temsilcilerin Jasenovac'da ayrı bir tören düzenlemelerinden rahatsız olduğunu bildirdi.