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Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Hırvatistan’ın güneyinde Peljesac yarımadasındaki Zuljana beldesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen açık hava spor alanında “TİKA Basket 2019” dostluk turnuvası düzenlendi.Hırvatistan’ın Zuljana beldesinde yer alan açık hava spor alanı, TİKA tarafından yenilenerek Adriyatik kıyılarındaki en güzel spor alanlarından biri haline getirildi.

Hırvatistan’ın güneyinde Peljesac yarımadasındaki Zuljana beldesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen açık hava spor alanında “TİKA Basket 2019” dostluk turnuvası düzenlendi.
Hırvatistan’ın Zuljana beldesinde yer alan açık hava spor alanı, TİKA tarafından yenilenerek Adriyatik kıyılarındaki en güzel spor alanlarından biri haline getirildi. TİKA tarafından spor alanında 2020 yılı olimpiyatlarında yeni olimpik spor olarak kabul edilen 3x3 sokak basketbolunun oynanabileceği 4 alan oluşturuldu. Yazın turistlerin yoğun ilgi gösterdiği beldedeki gençlerin spor yaptıkları alan, kış mevsiminde de beldenin öğrencileri tarafından beden eğitimi derslerinde kullanılıyor.
Proje kapsamında Zagreb’deki Basketbol Artı Spor Kulübünün organizatörlüğünde ve Zuljana Kasaba Meclisinin ev sahipliğinde Hırvatistan, Türkiye, Bosna-Hersek ve Karadağ’dan dört takımın katıldığı “TİKA Basket 2019” dostluk turnuvası düzenlendi. 2x2 ve 3x3 kategorilerinde 16 yaş altı basketçilerin mücadele verdiği turnuvanın son gününde final mücadeleleri kıran kırana maçlara sahne oldu. 1x1 kategorisinde ilk üçe Türkiye, Bosna-Hersek ve Hırvatistan takımlarından birer oyuncu kaldı ve finaller sonucunda Türkiye temsilcisi birinci, Bosna-Hersek temsilcisi ikinci ve Hırvatistan temsilcisi üçüncü oldu. Genel sıralamada Bosna-Hersek takımı turnuvayı birinci olarak kapatırken, Türkiye ikinci, Karadağ ise üçüncü oldu. Zuljana’da TİKA tarafından kaplanan alanda gerçekleştirilen ilk turnuvada dört farklı ülkeden gelen oyuncular hem spor becerilerini sergilediler, hem de güzel dostluklar kurdular.

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası

Hırvatistan’da “TİKA Basket 2019” Dostluk Turnuvası
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