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Hırvatistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 2 Suriyeli, aracın bagajında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

Hırvatistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 2 Suriyeli, aracın bagajında can verdi

LJUBLJANA (AA) - Yasa dışı yollarla Hırvatistan'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 2 Suriyeli, Slovenya'da meydana gelen trafik kazasında bulundukları aracın bagajında can verdi.

Ljubljana polisinden yapılan açıklamada, Ljubljana-Koper otoyolunda meydana gelen kazaya karışan araçta, ölen Suriyelilerin dışında 8 kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Aracı kullanan 42 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Aracın ön koltuğunda bir çocuk, arka koltuğunda 5, bagajında ise 3 Suriye vatandaşı bulunuyordu." ifadelerine yer verildi.

Kazada, bagajdaki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, bir Suriye vatandaşının da ağır yaralandığı kaydedildi.

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bagaj göçmen Kaza Ljubljana polisi slovenya Suriye

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