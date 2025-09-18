KADIN

Hititler'den kalma mağarada terapi: Yerin 150 metre altında şifa arıyorlar...

Çankırı’da, KOAH ve astım hastaları nefes alabilmek için Hititler’den kalma 150 metre derinlikteki tuz mağarasına iniyor. Şehirdeki özel bir hastane ile yapılan iş birliği kapsamında yürütülen projede, doktor gözetiminde gerçekleştirilen tuz terapisi sayesinde hastaların solunum kapasitelerinde belirgin artış gözlemleniyor.

Çankırı'da hayata geçirilen çalışma KOAH ve astım hastalarına şifa olmaya devam ediyor.

Hititler den kalma mağarada terapi: Yerin 150 metre altında şifa arıyorlar... 1

HİTİTLER DÖNEMİNDEN KALAN TUZ MAĞARASI

Proje kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde şehirdeki bir özel hastanedeki doktorlar gözetiminde, KOAH ve astım hastaları, Hititler döneminden kalan yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında, 4 ila 6 saat boyunca tuzlu havaya maruz kalmaları ve verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Mağarada hastalar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 gün süren terapinin ardından hastalarda yapılan gözlemlerde yüzde 50'ye varan iyileşme görüldüğü tespit edildi.

Hititler den kalma mağarada terapi: Yerin 150 metre altında şifa arıyorlar... 2

"BURAYA GELDİĞİMDE ÇOK RAHATTIM, HİÇ DARALMADIM"

Tuz terapisi sayesinde daha rahat nefes almaya başladığını ifade eden KOAH hastası, 73 yaşındaki Yılmaz Canlı, "23 senedir KOAH hastasıyım. Nefes alamaz haldeydim. Akciğerimin yüzde 72'lik kısmı çalışmıyor. Aldığım hava yüzde 28. Nefessiz kaldığım zaman paniğe kapılıyorum. Bu hastalık hareketlerimi de kısıtladı. Günden güne ağırlaşmaya başladı. Evimde 4 tane oksijen tüpü var, her biri evin farklı köşesinde. Bir arkadaşım bana Çankırı'da bulunan tuz mağarasının faydalarından bahsetti. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Çankırı'ya geldim. Şu anda bu tedaviye öncülük eden özel hastane ile tuz mağarasında tedavi görüyorum, oradayken nefesim çok iyi. Günümün birkaç saatini orada geçiriyorum. Ayrıca tuz odasında da tedavi görüyorum. Buraya geldiğimde çok rahattım, hiç daralmadım. Bu tedavinin faydasını inşallah daha da göreceğim. Diğer hastalara da tavsiye ederim" dedi.

Hititler den kalma mağarada terapi: Yerin 150 metre altında şifa arıyorlar... 3

"YÜZDE 50 İYİLEŞMELER GÖRÜYORUZ"

Yapılan terapiyle ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Ali Özkurt ise, "Hastalar çok belirgin iyileşiyor. Hastalarımızda yüzde 50 iyileşmeler görüyoruz. Yaptığımız testlerde, solunum kapasitesi 4 olması gerekirken 2 litreye kadar düşen hastaları görüyoruz. Bu tedavi sonrasında solunum kapasitesini tekrardan iki katına çıkartarak normal haline gelmesini sağlıyoruz. Hastalarda belirgin bir şekilde iyileştiklerini hissediyor. Önceden oksijene bağlı, yürüyemeyen hastalar, buraya geldiklerinde hissedilir derecede iyileşiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hititler den kalma mağarada terapi: Yerin 150 metre altında şifa arıyorlar... 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
astım koah Çankırı tuz
