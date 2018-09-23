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Hitler ve Lenin yarışıyor! Dünyanın gözü bu seçimde

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Peru’da yerel seçimler için geri sayım başladı. Hitler Alba Sanchez isimli bir kişi adaylık başvurusunda bulundu. Bu hamle sonrası, Hitler'in başkan olmasını engellemek isteyen Lenin isimli bir başka kişi daha adaylık başvurusunda bulundu. Bu durum dünyada büyük yankı uyandırdı.

Hitler ve Lenin yarışıyor! Dünyanın gözü bu seçimde

Güney Amerika ülkesi Peru’da yaklaşan yerel seçimler öncesinde Hitler isimli bir kişi ile Lenin isimli diğer kişinin rakip olması dünyanın büyük ilgisini çekti.

Güney Amerika ülkesi Peru’nun Yugar kentinde yaşayan Hitler Alba Sanchez, 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koydu. Diğer aday Lenin Vladimir Rodriges ise Hitler’in belediye başkanı olmasını engellemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Lenin, Hitler ismini hiçbir ailenin çocuğuna koyamayacağını, bunun rakiplerinin seçimde hile yapmak ve ilginin başka yöne çekilmesi için kullanıldığını iddia etti.

Aşırı sağcı 'Biz Peru’yuz Partisi’nin adayı Hitler ise Lenin’in iddiaları karşısında basına açıklamada bulundu. Hitler, yaptığı açıklamada babası yüzünden ismini değiştiremediğini söyleyerek, babasının Hitler’den habersiz olduğunu sadece gençlik yıllarında orada burada duyup etkilendiği için kendisine bu ismi verdiğini belirtti.

Şuanki kampanyasını "Ben Hitler’im" sloganı ile yürüten Hitler Alba Sanchez daha önce de farklı bir partiden aday olmuş ve 2011-2014 yılları arasında Yungar kentinde belediye başkanlığı yapmıştı.

Öte yandan Güney Amerika'da aileler çocuklarına egzotik buldukları isimleri taktıklarından zaman zaman ilginç durumlar yaşanıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hitler LENİN Peru

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