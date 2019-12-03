KADIN

HIV'in en sık bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişki

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “HIV/AIDS sosyal ilişkilerle bulaşmaz” dedi.

HIV'in en sık bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişki

Dünya AIDS Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Doç. Dr. Faruk Karakeçili, şu bilgilere yer verdi: “İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) bağışık yanıtta görev alan hücrelerimizi hedef alarak hasara uğratır. Bu hücrelerin kaybı sonucu savunma sistemi zayıflar ve ileri aşamalarında bağışıklık sistemi çöker. Böylece, normal sağlıklı bir insanda çok sorun oluşturmayacak olan basit enfeksiyonlar veya fırsatçı enfeksiyonlar çok ciddi seyrederek ölüme sebep olabilir. HIV/AIDS dünyada ilk tanımlandığı 1980’li yıllardan günümüze kadar milyonlarca ölüme sebep olmuştur. HIV/AIDS din, dil, ırk, cinsiyet ve ülke ayrımı yapmadan hızla yayılmakta ve ülke ekonomilerine büyük yük getirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018 yılında 770 bin kişi HIV/AIDS ve buna bağlı bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 37.9 milyon HIV ile yaşayan insan olduğu bildirilmiştir. Son 5 yıl içinde ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde yeni tanı konan HIV/AIDS vakalarındaki artış dikkat çekicidir.

1

KRONİK HASTALIKLAR KATEGORİSİNDE

Günümüzde virüsü tamamen yok edip kür sağlayacak bir tedavi olmamakla birlikte çok etkili tedaviler mevcuttur. Antiretroviral tedavi (ART) kullanımı sonucu virüs yükü ciddi olarak baskılanmakta ve yaşam kalitesi ve beklentisi oldukça artmaktadır. Dünyada 2000 ila 2018 yılları arasında, yeni HIV enfeksiyonları %37 azalırken HIV’e bağlı ölümler %45 azalmış ve bu süre zarfında ART sayesinde 13.6 milyon hayat kurtarılmıştır. Günümüzde tüm dünyada yetişkinlerin %62’sinin, çocukların ise %54’ünün yaşam boyu ART aldığı bildirilmektedir. Günümüzde düzenli ART kullanımı ile birlikte HIV/AIDS artık ölümcül değil tıpkı diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar kategorisine alınmıştır.

EN SIK BULAŞMA YOLU KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİ

HIV’in temel bulaşma yolları; korunmasız cinsel ilişki, kan/kan ürünleri ve HIV(+) bir anneden bebeğine doğum sırasında veya doğum sonrası emzirme yoluyladır. Dünyada halen en sık bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir ve prezervatif (kondom) kullanımı bulaşmanın engellenmesinde oldukça etkilidir. HIV; sarılmakla, el sıkışmakla, öpüşmekle, aynı kaptan yemek yemekle, aynı ortamdaki havayı solumakla bulaşmaz. Yani, genel olarak toplumdaki yanlış algının aksine HIV sosyal ilişkilerle bulaşmaz. Henüz etkili aşısı olmayan HIV/AIDS ile en etkili mücadele yolu, bu virusun bulaşma yollarını bilerek etkin bir biçimde korunmaktır. Bununla birlikte korunmasız cinsel ilişki gibi riskli bir temas sonrası test yaptırılması, test sonucunun pozitif saptanması durumunda hekim kontrolünde tedavi olunması önerilmektedir.

3

HIV/AIDS konusunda toplum farkındalığını artırmak üzere, 1988 yılından beri 1 Aralık günü Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. Küresel sağlık kampanyası kapsamında Dünya AIDS Günü’nün 31. yılında Dünya Sağlık Örgütü etkinlikler yapmaktadır. Bu kapsamda dünya çapında her yıl olduğu gibi bu yıl da HIV/AIDS’e dikkat çekmek amacıyla hastaneler, mesleki dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından etkinlikler düzenlenmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de HIV/AIDS’in yayılımının sınırlandırılması, hatta durdurulması, öncelikle toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda bilgi düzeylerinin ve farkındalığının artırılmasıyla mümkün olacaktır. Hastalığın tanınması ve erken tanı konulmasıyla birlikte, erken tedavi başlanması çok önemlidir. Erken tanı ve tedavi, HIV pozitif bir bireyin kendi sağlığı kadar diğer kişilere bulaştırmanın engellenmesi açısından da çok önemlidir. Özellikle etkili koruyucu önlemlerin alınması, hastalığın erken tanı ve tedavisi için Dünya AIDS Günü’nün bu anlamda uyarıcı işlevi olması hedeflenmektedir”

(İHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Bu virüs 12 ile 18 ayda öldürüyor Bu virüs 12 ile 18 ayda öldürüyor
Her çamaşırda kullanıyoruz ama hiç masum değiller!Her çamaşırda kullanıyoruz ama hiç masum değiller!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HIV AIDS

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Adaçayı faydaları nelerdir?

Adaçayı faydaları nelerdir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi

Sağlıklı beyin için kadınlara adaçayı tavsiyesi

Kuru havada virüs riski

Kuru havada virüs riski

Stres beyni küçültüyor ama önüne geçebilirsiniz

Beyni küçültüyor! Önüne böyle geçin

Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Antidepresanlar cinsel yan etkilere yol açıyor düşük libido ve vajinal kuruluğa neden oluyor

Kullanan kişilerde cinsel bozukluk riski!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.