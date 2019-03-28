HABER

HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli

WASHINGTON (AA) - ABD'de AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı hayattaki bir kişiden alınan böbrek bir hastaya nakledildi.

Johns Hopkins Üniversitesi, HIV taşıyıcısı 35 yaşındaki Nina Martinez'in, böbreğini kendisi gibi HIV taşıyıcısı bir hastaya bağışladığını ve hayattaki HIV taşıyıcısından dünyada ilk böbrek nakli olduğu düşünülen ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.

Başka birinin yaşamında fark yaratmak ve HIV konusunda olumsuz kanıya karşı koymak için böyle bir karar verdiğini dile getiren bağışçı Martinez ve nakil yapılan hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cerrah Dorry Segev de pazartesi günü yapılan nakil ameliyatının dünyada ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, on binlerce HIV hastası için bundan böyle hayattaki bir kişiden böbrek bağışının mümkün olabileceğini söyledi.

Doktorlar, yakın geçmişte yaşamını yitirmiş HIV taşıyıcılarından yine HIV taşıyıcılarına organ nakli yapmaya başlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni HIV tedavilerinin, bağış yapan kişinin kalan böbreğine daha az zarar verdiğinden böyle bir naklin zamanı olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştıTAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı
Sarıyer TiyatrOda Şenliği’ne 10 bin 485 seyirci katıldıSarıyer TiyatrOda Şenliği’ne 10 bin 485 seyirci katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD HIV

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.