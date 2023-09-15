Hız treni havada bozuldu! Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir fuarda bulunan hız treni aniden arızalandı. İçinde yolcularla birlikte duran treni aşağıya indirmek için fuar çalışanları hız treninin bulunduğu bölüme çıktı. News Tribune'un haberine göre, üç fuar çalışanının , koşum takımlarıyla sıkışmış hız trenini bitiş noktasına doğru kayması için bulunduğu yokuştan itmeye çalıştığı görüldü.

ARIZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Araçların birçok güvenlik testinden geçtikten sonra kullanıma açıldığını dile getiren fuar sözcüsü Stacy Van Horne, "Tüm araçlarımız her gün açılmadan önce zorlu ve çok sayıda testten geçiyor" dedi. Arızanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.