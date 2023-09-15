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    4. Hız treni havada bozuldu! Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Hız treni havada bozuldu! Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    15.09.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir fuarda hız treni arızalandı. Metrelerce yüksekte hız treninde mahsur kalanlar büyük bir panik yaşarken fuar çalışanları vagonunun yanına giderek onu manuel olarak itmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki bir fuarda bulunan hız treni aniden arızalandı. İçinde yolcularla birlikte duran treni aşağıya indirmek için fuar çalışanları hız treninin bulunduğu bölüme çıktı. News Tribune'un haberine göre, üç fuar çalışanının , koşum takımlarıyla sıkışmış hız trenini bitiş noktasına doğru kayması için bulunduğu yokuştan itmeye çalıştığı görüldü.

    ARIZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    KAPAK2

    Araçların birçok güvenlik testinden geçtikten sonra kullanıma açıldığını dile getiren fuar sözcüsü Stacy Van Horne, "Tüm araçlarımız her gün açılmadan önce zorlu ve çok sayıda testten geçiyor" dedi. Arızanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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    Amerika tren hız

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