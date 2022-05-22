HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!

"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!

22.05.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sokakta hız yapanları uyaran bir kişi, çıkan kavgada pompalı tüfekle vuruldu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte kan donduran haberin detayları...

"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!

Kocaeli’de sokakta hız yapan şahısları uyaran mahalle sakinleri ile araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sonrasında otomobilde bulunan şahıslar pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Çayırova ilçesinde bulunan Adem Yavuz Mahallesi 2323. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sokaktan hızlı geçerken mahalleden Muzaffer M. ve oğlu Muammer M. duruma tepki gösterdi. Baba ve oğul, sokakta çocuklar olduğu için otomobildeki şahısları hızlı geçmemeleri konusunda uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce mahalleliler, araya girerek ayırdı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Kavga esnasında otomobildeki şahıslardan birinin de bıçak çektiği iddia edildi. Mahallelilerin araya girmesiyle olay yatıştırılınca otomobildeki şahıslar önce bölgeden ayrıldı. Ardından pompalı tüfekle tekrar sokağa gelen şahıslar, Muammer M. ve Muzaffer M.’ye kurşun yağdırdı. Çıkan saçmalardan biri baba Muzaffer M.’ye isabet etti. Ateş eden şahıslar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muzaffer M., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!
Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kestiAnneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.