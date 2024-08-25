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  4. Hizbullah Lideri Nasrallah'dan mesaj: Saldırının ertelenmesinin nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi

Hizbullah Lideri Nasrallah'dan mesaj: Saldırının ertelenmesinin nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 18:34
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İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim sürüyor. Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah’ın saat 18.00’de açıklama yaptı. Nasrallah, "Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik" dedi.

Hizbullah Lideri Nasrallah'dan mesaj: Saldırının ertelenmesinin nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi

Dünya, Haniye'nin işgalci İsrail'in suikastı sonucu öldürülmesinin ardından İran tarafından İsrail'e bir misilleme beklerken İsrail bu sabah Lübnan'ın güneyine 'Hizbullah'a karşı önleyici önlem' adı altında saldırı başlattı.

İsrail'de önümüzdeki 48 saat için acil durum ilan edildi. Hizbullah da İsrail'e yönelik olarak 320 adet Katyuşa füzeleri ile cevap verirken, fırlatılan füzelerin birçoğu Demir Kubbe tarafından engellendi. Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah açıklama yaptı.

İşte açıklamaları;

"Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor.

İsrailin Glilot Askeri İstihbarat Üssünü hedef aldık. İsraile saldırının ertelenmesinin nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi."

Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik."

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Hizbullah savaş
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