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Hızır kuranda geçiyor mu? Hıdırellez gecesi gül ağacına nasıl dilek bağlanır, nasıl dilek tutulur?

05.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızır kuranda geçiyor mu? sorusunun yanıtı, doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketi temsil eden bu özel gün dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar; Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayram olan Hıdırellez ile ilgili araştırmaların9ı sürdürüyor. Peki Hızır kuranda geçiyor mu? Hıdırellez gecesi gül ağacına nasıl dilek bağlanır, nasıl dilek tutulur? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtı...

Hızır kuranda geçiyor mu? Hıdırellez gecesi gül ağacına nasıl dilek bağlanır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez günü ve gecesi okunacak dua ve tesbihler vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İnanışa göre bu gün, ev temizliği yapılmaz. Çamaşır yıkamak ve dikiş dikmek gibi günlük işlerin yapılmayacağı birçok kaynakta yer almaktadır. Öte yandan türbe ve mezar ziyaretinin yapılması önerilir. Peki Hızır kuranda geçiyor mu? Hıdırellez gecesi gül ağacına nasıl dilek bağlanır, nasıl dilek tutulur? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

HIDIR KURANDA GEÇİYOR MU?

Hıdır, İslasm dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde (60-82) Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır.

Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır.

Olayın yaşandığı yere ilişkin "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette "Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik." ifadeleri bulunmaktadır.

HIDIRELLEZ GECESİ GÜL AĞACINA NASIL DİLEK BAĞLANIR?

Hıdırellez geleneklerinden en bilineni gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.

HIDIRELLEZ GECESİ NASIL DİLEK TUTULUR?

Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?

Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan hıdırellez Türkiye’de Hıdırellez her sene 5 - 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR, HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir. Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.

İşte hıdırellez gelenekleri: 5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir. Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür. Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.

Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur. Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür. 5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır. Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.

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