Hızır orucu nedir? Ne zaman, kimler tutar? Hızır orucu saat kaçta açılır 2022? Hızır orucu duası ve saatleri!

Hızır orucu Şubat ayının ikinci haftasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin mistik Alevi İslami öğretilerine uyan Aleviler tarafından tutulan bir oruçtur. Vatandaşlar Şubat ayının ikinci haftası tutulan Hızır orucuna ilişkin araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda Hızır orucu nedir? Ne zaman, kimler tutar? Hızır orucu saat kaçta açılır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için 2022 Hızır orucu duası, saatleri ve ayrıntılarını derledik.
Hızır Orucu, Alevi inancına özgü bir tür oruçtur. Alevi vatandaşlar Şubat ayının ikinci haftasında salı çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere oruç tutar. Hızır orucunda da tıpkı Muharrem orucunda olduğu gibi yenilip içilmez.
Hızır Orucu Şubat ayının ikinci haftasında tutuluyor. Yörelere göre 3, 5 ve 7 gün art arda tutulan Hızır orucunun son günü mutlaka perşembe gününe denk getiriliyor.
Hızır orucunu Alevi inancında olan vatandaşlar tutarlar.
Öte yandan gün doğumunda niyet edilen Hızır orucu gün batımında açılsa da Cem Vakfı tarafından belirlenen Hızır Orucu açma saatleri vardır.
Hızır Orucu açma saatleri şu şekilde:
İSTANBUL
8 Şubat 2022 Salı 18:43
9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44
10 Şubat 2022 Perşembe 18:46
ANKARA
8 Şubat 2022 Salı 18:29
9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31
10 Şubat 2022 Perşembe 18:32
İZMİR
8 Şubat 2022 Salı 18:55
9 Şubat 2022 Çarşamba 18:56
10 Şubat 2022 Perşembe 18:57
Hızır orucu duası şu şekildedir:
"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin." Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.
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