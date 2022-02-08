Hızır orucu nedir? Ne zaman, kimler tutar? Hızır orucu saat kaçta açılır 2022? Hızır orucu duası ve saatleri!

Hızır orucu Şubat ayının ikinci haftasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin mistik Alevi İslami öğretilerine uyan Aleviler tarafından tutulan bir oruçtur. Vatandaşlar Şubat ayının ikinci haftası tutulan Hızır orucuna ilişkin araştırmalarına hız verdi. Bu kapsamda Hızır orucu nedir? Ne zaman, kimler tutar? Hızır orucu saat kaçta açılır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için 2022 Hızır orucu duası, saatleri ve ayrıntılarını derledik.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancına özgü bir tür oruçtur. Alevi vatandaşlar Şubat ayının ikinci haftasında salı çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere oruç tutar. Hızır orucunda da tıpkı Muharrem orucunda olduğu gibi yenilip içilmez.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN

Hızır Orucu Şubat ayının ikinci haftasında tutuluyor. Yörelere göre 3, 5 ve 7 gün art arda tutulan Hızır orucunun son günü mutlaka perşembe gününe denk getiriliyor.

HIZIR ORUCU KİMLER TUTAR?

Hızır orucunu Alevi inancında olan vatandaşlar tutarlar.

Öte yandan gün doğumunda niyet edilen Hızır orucu gün batımında açılsa da Cem Vakfı tarafından belirlenen Hızır Orucu açma saatleri vardır.

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR 2022?

Hızır Orucu açma saatleri şu şekilde:

İSTANBUL

GÜN

8 Şubat 2022 Salı 18:43

GÜN

9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44

GÜN

10 Şubat 2022 Perşembe 18:46

ANKARA

GÜN

8 Şubat 2022 Salı 18:29

GÜN

9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31

GÜN

10 Şubat 2022 Perşembe 18:32

İZMİR

GÜN

8 Şubat 2022 Salı 18:55

GÜN

9 Şubat 2022 Çarşamba 18:56

GÜN

10 Şubat 2022 Perşembe 18:57

HIZIR ORUCU DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Hızır orucu duası şu şekildedir:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin." Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.

