Hızlı bağışıklığın sağlanması için 'Tek doz BioNTech' önerisi!

Prof. Dr. İsmail Balık, "Hızlı bağışıklama için tek doz BioNTech yapılabilir" yönündeki bilimsel açıklamaları değerlendirdi.

Koronavirüs salgınından korunmak ve hastalığı kontrol altında tutabilmek için toplumsal bağışıklamada en az yüzde 70 seviyelerine gelinmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Balık, salgının ancak ve ancak dünya genelinde bağışıklığın sağlanmasıyla kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin aşı teminine paralel olarak 14 Ocak 2021'de toplumsal aşılama sürecine başladığını anımsatan Prof. Dr. Balık, aşıların koruyuculuk oranlarının birbirine yakın olduğunu söyledi. Balık, ancak aşıların etkinlik ve koruyuculuk seviyelerinin ne kadar zaman içinde başlayacağının farklılık gösterdiğini ifade etti.

Balık, Türkiye'de şu an kullanımda bulunan Sinovac ile BioNTech aşılarında da gelişen antikor seviyelerinin, birinci ve ikinci dozda farklı olduğunu anlattı.

Kalıcı ve etkili korunmanın sağlanabilmesi için Sinovac ve BioNTech aşılarının mutlaka iki doz yapılması gerektiğine işaret eden Balık, şu bilgileri paylaştı: