Hızlı kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bireylerin hızlı kilo verebilmek için uyguladıkları şok diyetlerin pek çok rahatsızlığa hatta ölüme bile yol açabilecek ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, şok diyetlerin son zamanlarda bireylerin karşısına sıklıkla çıkmakta olduğunu belirtti. Bu durumun biraz da kısa zamanda hızlı kilo kayıpları vaat ettiği için toplumun daha fazla dikkatini çekmeye başladığının altını çizen Diyetisyen Nazlı, “Çünkü ne oluyor, 10 günde 7 kilo kayıp, 1 ayda 30 kilo kayıp gibi maalesef böyle reklamlarla beraber birazcık daha kendinden bahsettiriyor. Ama bu beslenme yönünden tamamen yetersiz oluyor. Besin ögeleri yeteri kadar alınamıyor. Vitamin, mineral eksiklikleri de aynı zamanda devam etmekte oluyor” dedi.

“Üç verdilerse maalesef 5 olarak 7 olarak vücutlarına geri alabiliyorlar”

Şok diyetlerde en fazla dikkat çeken durumlardan bir tanesinin karbonhidratı tamamen çıkartmak olduğunu dile getiren Diyetisyen Merve Sena Nazlı, “Karbonhidratı tamamen hayatımızdan çıkarttığımız için vücudumuzda maalesef kas ve su kayıpları oluyor. Vücudumuzda yağları yakamıyoruz, bu sefer de kaslar yakılmaya başlanıyor karbonhidrat eksiliğinden dolayı. Bireyler tartıya çıktıktan sonra hızlı kilo kaybettiklerini görüyorlar ama maalesef bu kaybedilen yağ değil kas ve su kaybı olduğundan dolayı aslında birazcık daha aldatmış oluyor. Çünkü eğer bireyler 3 kilo veriyorsa maalesef bu yağ kaybı olmadığı için kas ve suyu geri almak kolay olduğundan dolayı 3 verdilerse maalesef 5 olarak, 7 olarak vücutlarına geri alabiliyorlar ve metabolizmaları yavaşlamış oluyor” şeklinde konuştu.