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Hızlı kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 01:33 | Son Güncelleme

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bireylerin hızlı kilo verebilmek için uyguladıkları şok diyetlerin pek çok rahatsızlığa hatta ölüme bile yol açabilecek ciddi bir sorun olduğunu söyledi.Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, şok diyetlerin son zamanlarda bireylerin karşısına sıklıkla çıkmakta olduğunu belirtti.

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bireylerin hızlı kilo verebilmek için uyguladıkları şok diyetlerin pek çok rahatsızlığa hatta ölüme bile yol açabilecek ciddi bir sorun olduğunu söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, şok diyetlerin son zamanlarda bireylerin karşısına sıklıkla çıkmakta olduğunu belirtti. Bu durumun biraz da kısa zamanda hızlı kilo kayıpları vaat ettiği için toplumun daha fazla dikkatini çekmeye başladığının altını çizen Diyetisyen Nazlı, “Çünkü ne oluyor, 10 günde 7 kilo kayıp, 1 ayda 30 kilo kayıp gibi maalesef böyle reklamlarla beraber birazcık daha kendinden bahsettiriyor. Ama bu beslenme yönünden tamamen yetersiz oluyor. Besin ögeleri yeteri kadar alınamıyor. Vitamin, mineral eksiklikleri de aynı zamanda devam etmekte oluyor” dedi.

“Üç verdilerse maalesef 5 olarak 7 olarak vücutlarına geri alabiliyorlar”
Şok diyetlerde en fazla dikkat çeken durumlardan bir tanesinin karbonhidratı tamamen çıkartmak olduğunu dile getiren Diyetisyen Merve Sena Nazlı, “Karbonhidratı tamamen hayatımızdan çıkarttığımız için vücudumuzda maalesef kas ve su kayıpları oluyor. Vücudumuzda yağları yakamıyoruz, bu sefer de kaslar yakılmaya başlanıyor karbonhidrat eksiliğinden dolayı. Bireyler tartıya çıktıktan sonra hızlı kilo kaybettiklerini görüyorlar ama maalesef bu kaybedilen yağ değil kas ve su kaybı olduğundan dolayı aslında birazcık daha aldatmış oluyor. Çünkü eğer bireyler 3 kilo veriyorsa maalesef bu yağ kaybı olmadığı için kas ve suyu geri almak kolay olduğundan dolayı 3 verdilerse maalesef 5 olarak, 7 olarak vücutlarına geri alabiliyorlar ve metabolizmaları yavaşlamış oluyor” şeklinde konuştu.

"Organ yetmezliği, kalp krizi ve ölümle sonuçlanabiliyor"
Başka tür şok diyetlerin ise çok daha ciddi sıkıntılara yol açabildiğini vurgulayan Diyetisyen Nazlı, “Diğer bir şok diyetlerinde protein ağırlıklı beslenmek oluyor. Fazla miktarda protein aldığımız zaman gut hastalığının temelini oluşturuyor, böbrek fonksiyonlarını bozuyor, karaciğer fonksiyonlarını bozmuş oluyor. Böbrek fonksiyonları bozulduğu için de kalsiyum emilimi azalıyor ve bu sefer de maalesef kemik erimesine kadar yol açabiliyor. Diğer bir popüler şok diyetler de aslında sıvı ağırlıklı olan diyetler oluyor. Bu da maalesef su zehirlenmelerine kadar yol açabiliyor. Bu da kalp krizi riskini arttırabiliyor, bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bu internet ortamlarında satılan bitkisel çaylar, besin destekleri gibi şeyler maalesef organ yetmezliğine yol açabiliyor ve maalesef sonları kalp krizi riski olabiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor” ifadelerini kullandı.
Diyetisyen Merve Sena Nazlı, önemli olanın kısa zamanda hızlı kilo kayıpları değil, bireylerin tamamen yaşamları boyu sürdürülebilir bir şekilde beslenebilecekleri besin ögeleri bakımından yeterli, vitamin ve mineralleri yeteri kadar aldıkları sağlıklı bir beslenme programının olması gerektiğini belirtti.

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