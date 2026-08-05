Hızlı modaya meydan okuyun: Sürekli yeni kıyafet almak yerine eldekilerin ömrünü 3 katına çıkaracak kumaş koruma hileleri

Her giydiğinde yıkamak doğru değil!



Kotların, ceketlerin ya da kazakların her kullanımdan sonra yıkanmasına gerek yok aslında. Bunlar sürekli yıkandığında lifler zayıflıyor ve renkleri soluyor. Yani formlarını kaybediyorlar. Yıkamak yerine havalandırarak tekrar kullanabilirsin.

Yıkama talimatlarına bakmak gerek.

Genelde etikette yer alan talimatlara pek bakmadan kıyafetleri yıkıyoruz. Ama aslında bu çok doğru değil. Her kumaşın kendine özel bir yıkama şekli var. Yanlış şekilde yıkanan kıyafetler çekebiliyor, esneyebiliyor ve yapısı bozulabiliyor.

Düşük sıcaklıkta yıkamak daha doğru.

Yüksek sıcaklık kumaş liflerine zarar veriyor. O yüzden düşük sıcaklıkta yıkamayı alışkanlık haline getirmelisin. Günlük kıyafetlerin çoğunu 30 derecede yıkamak yeterli zaten.

Çamaşır makinesini nasıl dolduruyorsun?



Bazıları makineyi çok dolduruyor. Ama fazla doldurulduğunda kapasite zorlanıyor. O zaman çamaşırlar birbirine fazla sürtünüyor ve zarar görüyor. Çamaşır makinesinde kıyafetlerin rahat hareket etmesi gerekiyor. Yani kapasitesinin üzerinde doldurmamalısın.

Hassas kumaşlar için uygun ütü şart.

Birçok kıyafet yanlış ütüleme kurbanı oluyor. Pamuk, keten gibi kumaşların doğru şekilde ütülenmesi daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Kumaşa zarar vermeden ütüleyen ütüler tercih ederek bu tür kumaşlardan olan kıyafetlerini daha uzun süre kullanabilirsin.

Kurutma makinesi işleri kolaylaştırıyor ama...



Kurutma makinesi varsa evde işler yarıya iniyor. Tabii her kıyafet kurutma makinesine uygun değil. Uygun olmayan kumaşları kurutma makinesine koyarsan kumaşın formunu bozabilir.

Kıyafetleri tersten yıkamak daha iyi.

Koyu renkli kıyafetler, baskılı tişörtler ve jeanlar tersten yıkanmalı. Bu sayede dış yüzeyleri daha az sürtünüyor ve bozuluyor. Ters çevirerek yıkadığında renk solması da olmuyor.

Askı kullanımına da dikkat etmek gerek.



Yanlış askıya asılan kıyafetlerin omuz kısımlarında bozulmalar görülebiliyor. İnce tel askıları ceket, gömlek ya da trikolar için tercih etmek doğru değil. Bu tarz kıyafetler için geniş omuz desteği olan askıları kullanabilirsin.

Kıyafette leke varsa hemen yıkamaya gönderin.

Kıyafetleri lekeli bekletmek en büyük yanlışlardan. Çünkü leke bekledikçe kumaşın liflerine yapışıyor ve çıkması zorlaşıyor. Lekelendiği anda yıkarsan kumaş zarar görmeden lekeyi çıkarabiliyorsun.

Yazlıkları/kışlıkları doğru saklamak önemli.



Mevsimleri geçen kıyafetleri hurçlarda saklıyoruz. Bunları doğru saklamazsan da kıyafetlerin zarar görüyor. Hurca koymadan önce kıyafetleri temizlemek gerek. Ayrıca nefes alabilen kumaş hurçlar saklamak için daha uygun.