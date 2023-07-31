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  4. Hızlı tren hattının tünel inşaatında gaz sızıntısı! 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren hattının tünel inşaatında gaz sızıntısı! 2 işçi hastaneye kaldırıldı

31.07.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hızlı tren hattı inşa edilen tüneldeki gaz sızıntısından etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Hızlı tren hattının tünel inşaatında gaz sızıntısı! 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren 2 işçiden haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Tüneldeki gaz sızıntısından etkilendiği belirlenen işçilerin bulunması için AFAD ekipleri ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan 2 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, çalışma sırasında gazdan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. (AA)

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Manisa gaz

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