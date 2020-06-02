Hızlı ve etkili buzdolabı temizliğinin adımları! Karbonat, diş fırçası...

İçinde yiyecek sakladığımız için buzdolabı hijyenine çok dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca temiz bir buzdolabındaki yiyeceklerin dayanıklılık süreleri de artar. Bu sebeple belirli aralıklarla rutin olarak temizlenmesi iyi olur. Ancak genellikle ertelenir. Aslında bazı adımları takip ettiğinizde buzdolabını kolayca temizleyebilirsiniz. Hadi gelin birlikte buzdolabının nasıl temizlenmesi gerektiğine bir göz atalım.

ÖNCELİKLE BUZDOLABINI TAMAMEN BOŞALTIN

İlk olarak yapmanız gereken şey buzdolabının fişini çekmek.

Sonrasında buzdolabında ne var ne yoksa dışarıya boşaltıyorsunuz.

Bu sırada son kullanma tarihi geçmiş olan bozulmuş yiyecekleri de ayırıp çöpe atabilirsiniz.

Ardından buzdolabının yumurtalık, kapaktaki raflar, ara bölmeler gibi çıkabilen yerlerinin tümünü söküp dışarı alıyorsunuz.

ARDINDAN ÇIKAN PARÇALARI GÜZELCE YIKAYIN

Buzdolabından çıkan parçaları bulaşık deterjanı ve süngeri ile birlikte köpürterek yıkayın.

Sonra bol su ile durulayın. Bulaşık deterjanından tamamen arındığına emin olun.

Bir köşede kurumaya bırakın.