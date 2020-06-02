Hızlı ve etkili buzdolabı temizliğinin adımları! Karbonat, diş fırçası...

İçinde yiyecek sakladığımız için buzdolabı hijyenine çok dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca temiz bir buzdolabındaki yiyeceklerin dayanıklılık süreleri de artar. Bu sebeple belirli aralıklarla rutin olarak temizlenmesi iyi olur. Ancak genellikle ertelenir. Aslında bazı adımları takip ettiğinizde buzdolabını kolayca temizleyebilirsiniz. Hadi gelin birlikte buzdolabının nasıl temizlenmesi gerektiğine bir göz atalım.
ÖNCELİKLE BUZDOLABINI TAMAMEN BOŞALTIN
İlk olarak yapmanız gereken şey buzdolabının fişini çekmek.
Sonrasında buzdolabında ne var ne yoksa dışarıya boşaltıyorsunuz.
Bu sırada son kullanma tarihi geçmiş olan bozulmuş yiyecekleri de ayırıp çöpe atabilirsiniz.
Ardından buzdolabının yumurtalık, kapaktaki raflar, ara bölmeler gibi çıkabilen yerlerinin tümünü söküp dışarı alıyorsunuz.
ARDINDAN ÇIKAN PARÇALARI GÜZELCE YIKAYIN
Buzdolabından çıkan parçaları bulaşık deterjanı ve süngeri ile birlikte köpürterek yıkayın.
Sonra bol su ile durulayın. Bulaşık deterjanından tamamen arındığına emin olun.
Bir köşede kurumaya bırakın.
SIRA GELDİ BUZDOLABININ İÇİNİ TEMİZLEMEYE
Rafların kurumasını beklerken derin dondurucuyu da boşaltarak tarihi geçmiş ürünleri kontrol edin. Şimdi sıra buzdolabının içini temizlemek için yardım alacağınız malzemelere geldi. Kimyasal ürünlerden ziyade doğal malzemelerle bir karışım hazırlayarak buzdolabınızı tertemiz yapabilirsiniz.
4 su bardağı su
1 su bardağı sirke
1 yemek kaşığı karbonat
1 paket vanilin
Su, sirke ve karbonatı iyice karıştırarak bir bez yardımıyla buzdolabının içini ve dondurucu bölümünü silin. Arkasından temiz bir bez ile kurulayın. Temizlik için bu yeterli olacak ama eğer vaktiniz varsa, temiz kokmasını istiyorsanız bir pamuk parçası üzerine vanilin dökün ve bir bardak suyun içine atın. Bu bardağı buzdolabının içine yerleştirebilir ve 1 saat kadar bekleyebilirsiniz.
Buzdolabının lastikleri de kirli ise üzerine karbonat dökerek bir diş fırçası yardımıyla bu kirlerden kurtulabilirsiniz.
Buzdolabının dışını da bulaşık deterjanı döktüğünüz bir bez ile silerek sonrasında durulayıp kurulayabilirsiniz.
SON DOKUNUŞLAR İLE TEMİZLİĞİNİZİ TAMAMLAYIN
Buzdolabınızın içini ve dışını iyice temizledikten sonra nemli bir bez ile sildiniz ve sonrasında kuru bir bez ile de kuruladınız. Bu esnada yıkamış olduğunuz bölmeler de kurudu. Sıra geldi her şeyi yerine yerleştirmeye!
Kuruyan rafların hepsini tekrar yerine yerleştirin.
Eğer raflarda nem veya ıslaklık kaldıysa mutlaka kuru bir bez ile kurulayın.
Ardından güzelce her ürünü yerine yerleştirin.
Dondurucudan çıkardığınız ürünleri de aynı şekilde yerine koyun.
Buzdolabı temizliğiniz bitti! Elinize sağlık. Eğer buzdolabınızdaki kötü kokulardan hala şikayetçiyseniz küçük bir bardak kahveyi buzdolabınızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz.