Hızlı ve kesintisiz çıktı alabileceğiniz en iyi lazer yazıcı modelleri

İlk olarak "Lazer yazıcı nedir?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa cevabını hemen verelim: Baskıları lazer tabancasıyla daha hızlı ve sessiz bir şekilde yaparken yüksek kaliteli sonuçlar elde edebilen yazıcılara bu ismi veriyoruz. Hem tasarımları hem de işlevsel özellikleriyle dikkat çeken bu teknoloji ürünleriyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de “En iyi lazer yazıcı hangisi?” sorusu. Bazıları bu popüler ürünler ve mürekkep yazıcı arasında kararsız kalabilir. Bu durumda kullanım alanlarına ve özelliklerine göre karar vermek gerekiyor. Dolayısıyla karşımıza "Lazer yazıcı ile mürekkep püskürtmeli arasındaki fark nedir?" sorusu çıkıyor. İki tür arasındaki en belirgin fark; mürekkep püskürtmeli yazıcının mürekkep, lazer yazıcının ise toner kullanması. Ayrıca mürekkep püskürtmeli yazıcı, daha çok ev ortamında kullanılmaya uygunken lazer yazıcı çoğunlukla ofislerde tercih ediliyor.

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Kullanışlı bir yazıcı modeli olarak Xerox Phaser 3020, ev ve ufak ofis ortamlarında yüksek çözünürlüklü baskı ihtiyaçlarını karşılıyor. Dakikada 20 çıktı alma kapasitesine sahip bu lazer yazıcı, 1200 x 1200 DPİ kalitede yüksek çözünürlüklü baskılar yapıyor. Daha hızlı sonuç elde etmek istediğinizde ise Wi-Fi bağlantısı bulunan bu ürün size pratik bir kullanım imkanı sunuyor. ”Peki, bu lazer yazıcı renkli çıkarır mı?” diye merak ediyorsanız hemen cevap verelim: Yalnızca siyah-beyaz çıktı alabiliyor.

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İş hayatında sizi bir adım öne taşıyacak!

Hızlı bir lazer yazıcı mı arıyorsunuz? Canon i-SENSYS LBP710Cx ile tanışın! Dakikada 33 sayfa çıktı alabilen bu model, yoğun kullanımlar için ofisinizdeki profesyonel yardımcınız olacak! Üstün görüntü kalitesinde baskılar, ince çizgiler ve kusursuz metinler elde etmek için tasarlanan bu yazıcıyı telefonunuzla veya tabletinizle kontrol etmeniz mümkün. Renkli çıktılarla iş hayatınızda fark yaratacak Canon i-SENSYS LBP710Cx lazer yazıcının kolay doldurulabilir toner kartuşları ve çift taraflı baskı seçeneğiyle zamandan tasarruf edebilirsiniz.

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Az yer kaplayan kompakt tasarım!

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Masaüstü kullanıma uygun tasarımıyla dikkat çeken ev tipi lazer yazıcı Canon i-SENSYS LBP223dw, küçük ofisler için de tercih edilebilir. Dokunmatik ekranında bulunan beş satırlı panel, kişiye özel işlevsel bir kullanım imkanı yaratır. Saniyede 33 sayfa çıktı alma kapasitesiyle bu model, hızlı bir lazer yazıcı isteyenler için ideal. Wi-Fi özelliğine sahip Canon i-SENSYS LBP223dw, yalnızca siyah-beyaz çıktı alır. Otomatik Kapak Çıkarma Teknolojisi sayesinde etrafı kirletmeden ve pratik bir şekilde kartuş değiştirebilirsiniz.

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Her ihtiyaca uygun bir model!

Çoğunlukla ev ortamında kullanılmak üzere tercih edilen Lexmark B2338DW Lazer Yazıcı, küçük ofislerin ihtiyaçlarını da kolaylıkla giderebilecek donanıma sahip! Dakikada 36 sayfa çıktı alabilen bu yazıcı, sahip olduğu çift taraflı baskı özelliğiyle işlerinizi daha hızlı bitirmenizi sağlar. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan rahatlıkla kontrol edebildiğiniz bu ürün, sizi kablolardan ve dağınıklıktan kurtarır. 1200 x 1200 DPİ çözünürlükteki baskı kalitesiyle bu lazer yazıcı tavsiye edilen modeller arasında.

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Bu yüksek kaliteli lazer yazıcıya ofisinizde yer açın!

Tarayıcı ve fotokopi fonksiyonlarına sahip Xerox B215V_DNI Lazer Yazıcı ile yüksek çözünürlüklü baskılar elde edin! Bu lazer yazıcı, 1200 x 1200 DPİ görüntü kalitesiyle ev ve ofisler için uygun bir model olarak karşımıza çıkıyor. 4800 x 4800 tarama kalitesiyle belgelerinizi en iyi şekilde bilgisayarınıza aktarmanızı sağlayan bu üründe Wi-Fi ve çift taraflı baskı özellikleri de bulunuyor. Dakikada 30 sayfa çıktı alabilen Xerox B215V_DNI Lazer Yazıcı özellikleri ve tasarımıyla ihtiyacınız olan tüm işlevleri bir arada sunuyor!

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Estetik görünümüyle dikkat çekiyor!

Küçük ve profesyonel bir lazer yazıcı arıyorsanız HP Laser 150nw sizin için harika bir seçim! HP kalitesiyle mükemmel bir tasarımın birleşimi olan bu lazer yazıcı, ev ve ofis kullanımı için uygun özelliklere sahip. Çift taraflı baskı gerçekleştirebilen ve renkli çıktı alabilen bu model, yer kaplamayan küçük boyutuyla da oldukça kullanışlı bir ürün. Üstelik, HP Laser 150nw modelinde tarayıcı fonksiyonu bulunmasa da HP Smart uygulaması yardımıyla telefondan tarama işlemi yapabilirsiniz!

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Tüm baskı çeşitlerinde kaliteli sonuç!

Yüksek performansıyla Epson AL-M320DN, ofis içi kullanımlar için eşsiz bir lazer yazıcı modeli! Dakikada 40 sayfa çıktı alınabilen bu model, iş hayatınıza ihtiyaç duyduğunuz pratikliği kazandırır. 1200 x 1200 DPİ görüntü kalitesi ve çift taraflı baskı özellikleriyle ofisinize daha profesyonel bir dokunuş yapar. Epson AL-M320DN lazer yazıcı; A4, A5, A6, antetli kağıtlar, zarflar ve kartpostallar üzerine baskı yapabilmeyi destekler. Toner değişimi için tek bir tuşa basarak içini otomatik olarak açabileceğiniz bu ürün, kullanımının kolay olmasıyla da ön plana çıkar.

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Üretkenliğinizi arttırırken maliyetinizi azaltacak!

Brother HL-L8260CDW Lazer Yazıcı, baskı kalitesiyle ofislerde ve küçük çalışma gruplarında sıklıkla kullanılır. Bu yetenekli yazıcı, dakikada 31 sayfa baskıyla üretkenliğinizi destekler. Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip Brother HL-L8260CDW, gerekli ayarlamaları yaptığınızda dokümanlarda ve belgelerde renkli baskıyı otomatik olarak kapatır ve sizin için maliyetleri düşürür. Çift taraflı baskı yapabileceğiniz bu lazer yazıcı, kablosuz olarak uzaktan kontrol edilebilir. Birçok farklı türde kağıt tipine baskı yapabilmenizi sağlayan bu model, 1050 sayfaya kadar genişletilebilir bir tepsiye de sahip!

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Fonksiyonel bir lazer yazıcı mı arıyorsunuz? İşte burada!

Tarayıcı, fotokopi ve baskı özelliklerine sahip çok fonksiyonlu bir lazer yazıcı arıyorsanız Pantum M6550nw sizin için uygun bir tercih! Ev ve ofis ortamlarında kullanılabilecek bu model, doldurulabilen toneri sayesinde tek kartuşu defalarca kez kullanmanızı sağlar ve sizi kartuş değiştirme derdinden kurtarır. "Bu lazer yazıcı nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim: İster USB kabloyla ister USB kablosuz! Yalnızca siyah-beyaz baskı verebilen bu lazer yazıcıyla çift yönlü çıktı da alabilirsiniz.

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10. Günlük kullanım için ideal bir lazer yazıcı!

HP Laserjet 107A, orta düzey ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir yazıcı arıyorsanız sizin için ideal bir tercih! Dakikada 21 sayfa çıktı alabilen bu cihaz; A4, A5, B5 ve zarf boyutlarındaki kağıtlara rahatlıkla baskı yapabilir. 600 x 600 DPİ çözünürlükte sonuç elde edebilen bu yazıcı, Wi-Fi özelliği bulunmadığı için bilgisayara USB kabloyla bağlanır. Kutusunda orijinal kablosuyla beraber 500 sayfalık HP tanıtım toneri bulunan HP Laserjet 107A, en beğenilen lazer yazıcı çeşitleri arasında yer alır.

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