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Hızlıca yapabileceğiniz doğal maşa yöntemleriyle saçlarınıza hareket katın!

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal görünen, hızlı ve kolay yapılabilen dalgalı saçlar çoğu kadının hayali. Sıkı durun! Her sabah hızlıca yapabileceğiniz, kuaför elinden çıkmış gibi duran ama doğal görünümünü de koruyan maşa yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Gelin, bu pratik yöntemlere birlikte bakalım.

Hızlıca yapabileceğiniz doğal maşa yöntemleriyle saçlarınıza hareket katın!

Her sezonun en trend modellerinden olan dalgalı ve kıvırcık saçlar, yüze bambaşka bir hava katıyor. Her ne kadar yüksek ısılı şekillendiricilerin sık kullanımı önerilmese de dönem dönem onlardan faydalanarak saçınıza hareket katabilirsiniz. Tarzınızı konuşturacak hem kolay hem doğal maşa yöntemleri karşınızda!

EVDE SAÇ MAŞASI YAPMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

  • Saçınızı yapmaya başlamadan önce kuru olmasına özen göstermelisiniz. Islak saça uyguladığınız maşa, saçınızın yanmasına sebep olabilir.

  • Eğer ince telli ve düz saçlarınız varsa daha kalın ve sıkı buklelerle maşa yapmalısınız. İnce bukleler bu tip saçlarda kolayca bozulabilir.

  • Maşa yapmadan önce nemi hapseden, ısıya dayanıklı bir saç spreyi kullanmalısınız.

Gelelim doğal buklelere sahip olabileceğiniz harika maşa yapma yöntemlerine!

UZUN SAÇLAR İÇİN DOĞAL BİR GÖRÜNÜM

  • Saçlarınızı ikiye ayırın.

  • Altta kalan saçlarınızdan başlayarak kalın uçlu bir maşa yardımı ile saç tutamlarını dışarıdan içeriye doğru kıvırın. 8-10 saniye kadar bekleyin.

  • Saçlarınızdan ince tutamlar alarak kıvırmaya özen gösterin.

  • Bu işlemi tüm saça uyguladıktan sonra daha doğal bir görünüm kazanması için bukleleri ellerinizle açın. Dilerseniz tarakla da açabilirsiniz.

  • Son olarak saçlarınıza sabitleyici bir sprey sıkın.

  • Uzun saçlar için daha uygun olan bu yöntemle doğal buklelere sahip olacaksınız!

KISA SAÇLARA SU DALGASI YÖNTEMİ

  • Saçlarınızı mümkün olduğunca ince tutamlara ayırın. Maşa ile kıvıracağınız tutam dışındaki saçları toka ile toplayın.

  • Saçlarınızı diplerden başlayarak uçlara doğru maşa ile kıvırın ve saçınızı olabildiğince az bir süre bu şekilde bekletin.

  • Tüm saçınıza bu işlemi uyguladıktan sonra kıvırdığınız saçlarınızı açın.

  • Bir sprey ya da saç köpüğü kullanarak saçlarınızın dolgun, buklelerinizin daha belirgin olmasını sağlayabilirsiniz.

UÇLARA DALGA KAZANDIRMANIN YOLU

  • Saçınızı tepeden atkuyruğu toplayarak tutamlara ayırın. Eğer saçlarınız çok uzun değilse birden fazla atkuyruğu yapabilirsiniz.

  • Maşayı ayırdığınız tutamlara dolayıp birkaç saniye bekleyin.

  • İşlem bittikten sonra saçlarınızı açın ve saç uçlarınızdaki harika buklelerin tadını çıkarın.

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