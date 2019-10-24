Hizmet İhracatçıları Birliği toplantısında önemli mesajlar verildi

Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, “Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerindedir. Ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyele bakıldığında kısa vadede beklenti 150 milyar dolara ulaşmaktır. Hizmet ihracatı, verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlamaktadır” dedi. Türkiye’nin, hizmet sektörlerinin uluslararası pazarlara açılmasına yönelik faaliyetleri ve sunduğu destekler ile hizmet ihracatının geliştirilmesini hedefleyen Hizmet İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın sözcülüğünde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, hizmet ihracatı sektörünün önündeki fırsatlara ve ülke ekonomisine sağladığı katma değere değinilerek, alanın geldiği güncel durum hakkında somut veriler ve geleceğe dönük stratejiler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, yaklaşan Hizmet İhracatı Ödül Töreni hakkında da bilgi verildi. Düzenlenen toplantıda konuşan Türk Hava Yolları ve Türkiye İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, “Türkiye’nin hizmet ihracatı büyüyor” dedi.

“Türkiye’nin hizmet ihracatı büyüyor”

Ülke olarak ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde hizmet ihracatında önemli bir yol katedildiğini söyleyen Mehmet İlker Aycı, “Küresel ekonominin çeşitli sorunlarla yüz yüze geldiği, ekonomimizin ise sıkıntılı bir dönemden geçtiği, bu sorunların bizim ekonomimize belli yükler getirdiği ve bu yüklere karşı ekonomimizin yol almak için mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bugünlerde size iyi bir haberimiz var. Hizmet ihracatı alanı büyüyor. Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerindedir. Ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyele bakıldığında kısa vadede beklenti 150 milyar dolara ulaşmaktır. Hizmet ihracatı, verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlamaktadır” dedi. “Türkiye’nin geleceği ‘Hizmet ihracatı’ndadır”

Hizmet ihracatının ülke ekonomisi için öneminden bahseden Aycı, “Türkiye’nin geleceği ‘hizmet ihracatı’ndadır. Dünyada hizmet ihracatında 2013-2018 arasında yüzde 4,5 büyüme yaşanmış, gelecek beş yıl sonunda da yüzde 4,5 büyüme beklenmektedir. Buna karşılık Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme göstermiştir. Bu anlamıyla Türkiye, dünyanın hemen hemen 3 katı bir büyüme göstermiştir. Hizmet ihracatı bu anlamıyla Türkiye ekonomisinin büyümesinde çok önemli katkı verecek bir alandır” şeklinde konuştu.