Hizmetçiler bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hizmetçiler yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Hizmetçiler final mi yaptı? Hizmetçiler neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

Hizmetçiler Bitti mi final mi yaptı?

Hizmetçiler heyecan ve gerilim yüklü bölümleriyle ekrana hızlı bir giriş yapmayı başardı. Meksika'da yayınlanan Ellas son La Alegria Del Hogar dizisinin Türkiye'ye uyarlanmış versiyonu olan dizi Kanal D ekranında seyirci karşısına çıktı. Fabrika Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Hizmetçiler, tanıtım bölümleriyle dikkat çekmişti. Zengin oyuncu kadrosunu güçlü senaryosuyla destekleyen dizi korona virüsü engeline takıldı. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kişisel izolasyon önplana çıkıyor. Bulaşıcı bir hastalık olan korona virüsü, insanların birbirine yakın temas etmesine engel teşkil ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara ''evde kal'' ve ''sosyal mesafeyi koru'' çağrıları yapılıyor. Bu nedenle dizi setlerinde çekimler sona erdirildi. Oyuncular ve set ekiplerinin sağlıklarını tehlikeye atmamak adına alınan bu karar dizilerin ekran yolculuğunu sona erdirmesine yol açtı.