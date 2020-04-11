HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hizmetçiler bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Hizmetçiler bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 19:52 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hizmetçiler yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Hizmetçiler final mi yaptı? Hizmetçiler neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

Hizmetçiler bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hizmetçiler yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Hizmetçiler final mi yaptı? Hizmetçiler neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

Hizmetçiler Bitti mi final mi yaptı?

Hizmetçiler heyecan ve gerilim yüklü bölümleriyle ekrana hızlı bir giriş yapmayı başardı. Meksika'da yayınlanan Ellas son La Alegria Del Hogar dizisinin Türkiye'ye uyarlanmış versiyonu olan dizi Kanal D ekranında seyirci karşısına çıktı. Fabrika Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Hizmetçiler, tanıtım bölümleriyle dikkat çekmişti. Zengin oyuncu kadrosunu güçlü senaryosuyla destekleyen dizi korona virüsü engeline takıldı. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kişisel izolasyon önplana çıkıyor. Bulaşıcı bir hastalık olan korona virüsü, insanların birbirine yakın temas etmesine engel teşkil ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara ''evde kal'' ve ''sosyal mesafeyi koru'' çağrıları yapılıyor. Bu nedenle dizi setlerinde çekimler sona erdirildi. Oyuncular ve set ekiplerinin sağlıklarını tehlikeye atmamak adına alınan bu karar dizilerin ekran yolculuğunu sona erdirmesine yol açtı.

Cumartesi akşamları ekrana gelen Hizmetçiler de korona virüsü nedeniyle çekim yapamıyor. Hizmetçiler 4. bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Yeni bir dizi olması nedeniyle stok bölümleri bulunmayan dizi korona virüsünden ağır yara aldı. Dizi çekimlerinin korona virüsü sona erdikten sonra başlaması bekleniyor.

Fakat, korona virüsünün etkilerinin en erken yaz aylarında sona ereceği düşünülüyor. Bu yüzden diziler de erken final yapmak zorunda kaldı. Hizmetçiler final yapmadı, lakin yeni bölümlerinin bu sezon içerisinde ekrana gelmesi beklenmiyor. Eylül ayından itibaren tüm dizilerin kaldıkları yerden devam edeceği düşünülüyor. Kanal D yönetimi Hizmetçileri yaz sezonunda da ekrana taşıyabileceğinin sinyallerini verdi. Henüz net bir karar alınmasa da Hizmetçiler dizisinin kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajıBakan Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
Anahtar Kelimeler:
Hizmet hizmetçiler

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

'Ekmek kavgası' denilmişti, olayın aslı ortaya çıktı

'Ekmek kavgası' denilmişti, olayın aslı ortaya çıktı

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Diğer Haberler
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan evcil ve sokak hayvanları için önemli karar

Vali'den sokağa çıkma yasağına evcil hayvan istisnası

Koronavirüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu

Koronavirüsü yendi, penguen dansıyla taburcu oldu

İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

İBB'den sağlık çalışanlarına 150 otobüs

Ailesine kızan 86 yaşındaki kadın Uşak’tan Manisa’ya yürüdü

Ailesine kızan 86 yaşındaki kadın Uşak’tan Manisa’ya yürüdü

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1101'e yükseldi

Türkiye'de can kaybı bin 101'e yükseldi

Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman başlayacak

Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.